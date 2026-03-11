El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha ratificado este miércoles el apoyo institucional autonómico a "nuestras señas de identidad como son las fiestas de la Magdalena" en el transcurso de su visita a las gaiatas ganadoras del concurso 2026, Sequiol y Farola-Ravalet (infantil). Llorca, quien ha disfrutado de las fiestas fundacionales junto a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; y ,miembros del Consell como Vicente Martínez Mus, ha alabado el trabajo de las comisiones de sector en relación a las gaiatas. Además, ha compartido la jornada con otros colectivos festeros y ha asistido a la Bodeguilla del Periódico Mediterráneo.

Pérez Llorca ratifica el apoyo de la Generalitat para "proteger nuestras señas de identidad como son las fiestas de la Magdalena" / Toni Losas

"La jornada ha sido fantástica", ha afirmado el president, tras firmar en el libro de honor de ambos sectores y ha manifestado el valor de las gaiatas además de darle la enhorabuena a el Ayuntamiento, la Junta de Festes, la reinas y a los colectivos por estas fiestas.

"Las fiestas de Castellón representan muy bien cómo es la cultura valenciana de juntarnos todos en la calle, de dejar las diferencias a un ladfo y de tener esa germanor que nos caracteriza a todos los valencianos", ha afirmado.

"Las fiestas representan nuestra seña de identidad y nosotros tenemos que proteger esas señas de identidad y tenemos que apoyarlas. La Generalitat dispone de una línea de ayudas para las fiestas y colaboramos con la Federación de Municipios y Provincias con Terra de Festes que nos ayuda a conocer las fiestas y darlas a conocer porque requieren del trabajo de muchas personas durante mucho tiempo, y en esa línea vamos a continuar, apoyando a las fiestas siempre", ha continuado.

Finalmente, ha alabado el trabajo de las comisiones de sector y de las gaiatas ganadoras y ha mostrado a la gaiata 15 su pésame por el fallecimiento de Martí Obiol "y este premio va dedicado a él".