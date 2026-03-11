Celebraciones fundacionales
Pérez Llorca ratifica el apoyo de la Generalitat para "proteger nuestras señas de identidad como son las fiestas de la Magdalena"
El president autonómico ha visitado las gaiatas ganadoras de 2026: Sequiol y Farola-Ravalet (infantil)
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha ratificado este miércoles el apoyo institucional autonómico a "nuestras señas de identidad como son las fiestas de la Magdalena" en el transcurso de su visita a las gaiatas ganadoras del concurso 2026, Sequiol y Farola-Ravalet (infantil). Llorca, quien ha disfrutado de las fiestas fundacionales junto a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; y ,miembros del Consell como Vicente Martínez Mus, ha alabado el trabajo de las comisiones de sector en relación a las gaiatas. Además, ha compartido la jornada con otros colectivos festeros y ha asistido a la Bodeguilla del Periódico Mediterráneo.
"La jornada ha sido fantástica", ha afirmado el president, tras firmar en el libro de honor de ambos sectores y ha manifestado el valor de las gaiatas además de darle la enhorabuena a el Ayuntamiento, la Junta de Festes, la reinas y a los colectivos por estas fiestas.
"Las fiestas de Castellón representan muy bien cómo es la cultura valenciana de juntarnos todos en la calle, de dejar las diferencias a un ladfo y de tener esa germanor que nos caracteriza a todos los valencianos", ha afirmado.
"Las fiestas representan nuestra seña de identidad y nosotros tenemos que proteger esas señas de identidad y tenemos que apoyarlas. La Generalitat dispone de una línea de ayudas para las fiestas y colaboramos con la Federación de Municipios y Provincias con Terra de Festes que nos ayuda a conocer las fiestas y darlas a conocer porque requieren del trabajo de muchas personas durante mucho tiempo, y en esa línea vamos a continuar, apoyando a las fiestas siempre", ha continuado.
Finalmente, ha alabado el trabajo de las comisiones de sector y de las gaiatas ganadoras y ha mostrado a la gaiata 15 su pésame por el fallecimiento de Martí Obiol "y este premio va dedicado a él".
