Castelló destaca el descenso de ruido y hurtos en las fiestas de la Magdalena, con un 98% de ocupación en fin de semana

El Ayuntamiento de Castelló ha hecho este miércoles un balance de la primera parte de las fiestas de la Magdalena en el que se ha destacado un descenso de los avisos por ruido y los hurtos, así como un incremento de la limpieza. En la rueda de prensa han participado los concejales de Fiestas, Noelia Selma; Servicios Públicos, Sergio Toledo, y Seguridad y Emergencias, Antonio Hortolá.

Impacto económico

La concejala de Fiestas ha ofrecido cifras acerca del impacto de las fiestas, con un 98% de ocupación hotelera en el primer y segundo fin de semana y de reservas en hostelería del 90%. Ha destacado la "normalidad" y "ausencia de incidentes destacables" pese a la lluvia. Ha cifrado en más de 16,5 millones de euros el impacto económico global de la fiesta, con expectativas de alcanzar los 18 millones.

Ha destacado el emotivo pregó exprés en el que participaron más de 1.000 personas en un acto de valentía y espíritu festivo, los más de 165.000 asistentes a la romería (cifra similar a la del año pasado); los más de 3.000 niños participantes en el pregó infantil o el llenó en la Enfarolà y Encesa del lunes.

Puntos violeta

Asimismo, se ha anunciado que se van a adquirir otras 2.000 pulseras detectoras de sustancias de sumisión química para ponerlas a disposición de la ciudadanía en la segunda mitad de las fiestas tras la buena acogida en la primera parte de las fiestas, aunque matizó que no se han agotado. Ha señalado que de esta forma se duplican las pulseras de sumisión química. Asimismo, ha señalado que 2.500 personas han pasado por los puntos violeta en las tres primeras noches.

Limpieza

Por su parte, Sergio Toledo ha apuntado que se ha contado con un dispositivo especial de limpieza con 241 personas, el primero con el nuevo contrato, y un 86% superior al de 2025, con un 49% más de máquinas (94). Ha señalado que se ha recogido 13.060 kilos de residuos en la limpieza viaria, un 18% más que en el 2025; asimismo, se han recopilado 592.380 kilos de residuos sólidos urbanos, un 13,83% más. En selectivo ha crecido la recogida de papel y cartón (20.100 kilos, 2.300 más); orgánica 30.400 (6% más), envases ligeros (16.620), 18,7% más. Ha destacado un refuerzo de contenedores y de baños públicos, que suponen un incremento del 40% con 120 baños, cuando en el 2023 no existía dicho servicio). No obstante, ha avanzado que el año que viene será aún mejor pues el dispositivo de limpieza contará con todo el despliegue completado previsto en el nuevo contrato.

señalado que está siendo una Magdalena multitudinaria a pesar de la lluvia y de los actos que se han tenido que reconfigurar o no se han podido celebrar. Selma ha confirmado que la mascletà suspendida será reprogramada, bien para las fiestas de la Virgen de Lledó o para el acto del 775 aniversario en septiembre.

Seguridad

Antonio Ortolá ha subrayado la normalidad de las fiestas, sin incidencias destacables, con un descenso del 2% de las llamadas y más de 1.900 servicios. Las quejas por ruidos han motivado 144 avisos, un 22% menos que en el 2025, de hurtos y robos han bajado un 38%. Mientras se mantienen las intervenciones por peleas (31), ha habido cinco detenciones y 98 denuncias por tráfico casi 30 menos que hace dos años. Asimismo, se han efectuado 305 asistencias sanitarias, 78 con traslado de las que 46 han sido al punto de corta estancia, 4 al centro de salud y 28 al hospital. La mayoría de traslados han sido por contusiones que requerían pruebas adicionales.