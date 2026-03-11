Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de la Magdalena del 12 de marzo: todos los actos y conciertos del jueves

Todos los actos del sexto día de las fiestas de Castelló

Galería: El ‘sopar de colles’ en el Palau de la Festa / Gabriel Utiel

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castelló

A continuación te ofrecemos los actos programados para el jueves 12 de marzo, el sexto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Jueves 12 de marzo

  • 09:30 h | Tercera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 19 La Cultural y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá.
  • 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.
  • 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.
  • 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 7, Cor de la Ciutat.
  • 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.
Encierro infantil en Castelló / Kmy Ros

  • 14:00 h | Cuarta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia.
  • 17:00 h | Coso multicolor desfile de carrozas con batalla de confeti en la av. Rey don Jaime (tramo entre calle Zaragoza y plaza Clavé).
  • 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez.
  • 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Grup de Danses El Forcat”.
  • 17:30 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Huerto Sogueros y posterior desfile por el centro.
Galería de imágenes: XXXIII Festival Internacional de Música de Festa Intersolfa / Manolo Nebot

  • 18:00 h | Teatro: ‘Caos a l’escenari’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Tragapinyols.
  • 18:00 h | Teatro: ‘La fablilla del secreto bien guardado / Sangre gorda’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. El Cresol.
  • 18:00 h | Veteranos (Tributo a Loquillo). Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 19:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el grupo Aturuxos na Chaira.
  • 19:00 h | COD Routers. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
  • 19:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 17, Tir de Colom.
  • 20:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el Grupo Folklórico del Centro Aragonés.
  • 20:30 h | Concierto ‘One Night, a Thousand Songs - Standards & Soul’ de la Banda Municipal de Castelló en la plaza Mayor.
Galería: El ‘sopar de colles’ en el Palau de la Festa / Gabriel Utiel

  • 21:30 h | Sopar de Colles cena de sobaquillo y animación en el Palau de la Festa.
  • 23:00 h | Actuación de Mago de Oz en el recinto de conciertos.
  • 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
  • 23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia Pibierzo.
  • 23:30 h | Malparits. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

  • 18:00 The Lorian
  • 21:30 El Serrucho
  • 23:00 Bandalay

Plaza Tetuán

  • 17:00 Ocultas DJ / Don Fluor / Second DJs

Les Aules — Colla del Rei Barbut

  • 18:00 Veteranos (tributo Loquillo)
  • 23:30 Malparits

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

  • 19:00 Cod Routers

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 10:30 Apertura + almuerzo
  • Recepción de los carros engalanados a su paso
  • 18:00 Actuaciones musicales
  • 18:30 Rockolas
  • 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • 12:30 Carromatos y Mascletà
  • 16:00 Coso Multicolor
  • 17:30 Grupo musical hasta cierre
  • Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 08:30 Despertà pels carrers del sector
  • 11:00 Obertura de la tasca
  • 12:00 Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig)
  • 12:30 Recepció a empreses col·laboradores
  • 17:00 Cós Multicolor
  • 19:00 Tardeo a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
  • 14:00 4ª jornada Mascletaes + Leon Goffe
  • 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
  • 19:00 Resilientes
  • 21:00 Música amb DJ
  • 22:00 Sopar de socis a l'envelat

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
  • 12:00 Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA)
  • 14:00 Mascletà
  • 17:00 Coso Multicolor (Av. Blasco Ibáñez)
  • 19:00 Tardeo temàtic
  • 23:00 Castell de focs

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

  • 22:00 Sopar de pa i porta + concurs de disfresses

Gaiata 14 — Castàlia

  • 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
  • 12:00 Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA)
  • 14:00 Mascletà
  • 17:00 Coso Multicolor
  • 19:00 Tardeo temàtic
  • 23:00 Castell de focs

Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)

  • 19:00 Patxi Ojana (flamenco pop)

