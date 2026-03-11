Programa de la Magdalena del 12 de marzo: todos los actos y conciertos del jueves

A continuación te ofrecemos los actos programados para el jueves 12 de marzo, el sexto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Jueves 12 de marzo

09:30 h | Tercera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 19 La Cultural y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá.

con salida desde la gaiata 19 La Cultural y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá. 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.

actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes. 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 7, Cor de la Ciutat.

12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.

Encierro infantil en Castelló / Kmy Ros

14:00 h | Cuarta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 17:00 h | Coso multicolor desfile de carrozas con batalla de confeti en la av. Rey don Jaime (tramo entre calle Zaragoza y plaza Clavé).

desfile de carrozas con batalla de confeti en la av. Rey don Jaime (tramo entre calle Zaragoza y plaza Clavé). 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez.

en la Plaza de Toros, con toros de 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Grup de Danses El Forcat”.

en la plaza Mayor con la actuación de “Grup de Danses El Forcat”. 17:30 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Huerto Sogueros y posterior desfile por el centro.

Galería de imágenes: XXXIII Festival Internacional de Música de Festa Intersolfa / Manolo Nebot

18:00 h | Teatro: ‘Caos a l’escenari’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Tragapinyols.

en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Tragapinyols. 18:00 h | Teatro: ‘La fablilla del secreto bien guardado / Sangre gorda’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. El Cresol.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. El Cresol. 18:00 h | Veteranos (Tributo a Loquillo). Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 19:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el grupo Aturuxos na Chaira.

en la plaza Huerto Sogueros, con el grupo Aturuxos na Chaira. 19:00 h | COD Routers . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 19:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 17, Tir de Colom.

20:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el Grupo Folklórico del Centro Aragonés.

en la plaza Huerto Sogueros, con el Grupo Folklórico del Centro Aragonés. 20:30 h | Concierto ‘One Night, a Thousand Songs - Standards & Soul’ de la Banda Municipal de Castelló en la plaza Mayor.

Galería: El ‘sopar de colles’ en el Palau de la Festa / Gabriel Utiel

21:30 h | Sopar de Colles cena de sobaquillo y animación en el Palau de la Festa.

cena de sobaquillo y animación en el Palau de la Festa. 23:00 h | Actuación de Mago de Oz en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia Pibierzo.

en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia Pibierzo. 23:30 h | Malparits. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

18:00 The Lorian

The Lorian 21:30 El Serrucho

El Serrucho 23:00 Bandalay

Plaza Tetuán

17:00 Ocultas DJ / Don Fluor / Second DJs

Les Aules — Colla del Rei Barbut

18:00 Veteranos (tributo Loquillo)

Veteranos (tributo Loquillo) 23:30 Malparits

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

19:00 Cod Routers

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

10:30 Apertura + almuerzo

Apertura + almuerzo Recepción de los carros engalanados a su paso

18:00 Actuaciones musicales

Actuaciones musicales 18:30 Rockolas

Rockolas 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar

Gaiata 5 — Hort dels Corders

12:30 Carromatos y Mascletà

Carromatos y Mascletà 16:00 Coso Multicolor

Coso Multicolor 17:30 Grupo musical hasta cierre

Grupo musical hasta cierre Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

08:30 Despertà pels carrers del sector

Despertà pels carrers del sector 11:00 Obertura de la tasca

Obertura de la tasca 12:00 Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig)

Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig) 12:30 Recepció a empreses col·laboradores

Recepció a empreses col·laboradores 17:00 Cós Multicolor

Cós Multicolor 19:00 Tardeo a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 14:00 4ª jornada Mascletaes + Leon Goffe

4ª jornada Mascletaes + 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 19:00 Resilientes

Resilientes 21:00 Música amb DJ

Música amb DJ 22:00 Sopar de socis a l'envelat

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular

Obertura de la Tasca / Esmorzar popular 12:00 Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA)

Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA) 14:00 Mascletà

Mascletà 17:00 Coso Multicolor (Av. Blasco Ibáñez)

Coso Multicolor (Av. Blasco Ibáñez) 19:00 Tardeo temàtic

Tardeo temàtic 23:00 Castell de focs

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

22:00 Sopar de pa i porta + concurs de disfresses

Gaiata 14 — Castàlia

11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular

Obertura de la Tasca / Esmorzar popular 12:00 Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA)

Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA) 14:00 Mascletà

Mascletà 17:00 Coso Multicolor

Coso Multicolor 19:00 Tardeo temàtic

Tardeo temàtic 23:00 Castell de focs

Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)

19:00 Patxi Ojana (flamenco pop)

Gaiata 19 — La Cultural

09:30 Visita de la Federació de Colles

Visita de la Federació de Colles 10:00 Apertura de la carpa + Barbacoa popular

Apertura de la carpa + Barbacoa popular 21:00 Cena de pa i porta

Cena de pa i porta 22:30 Festa de disfresses amb DJ Joan