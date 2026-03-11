LAS IMÁGENES DE LA BODEGUILLA
Programa de la Magdalena del 12 de marzo: todos los actos y conciertos del jueves
Todos los actos del sexto día de las fiestas de Castelló
A continuación te ofrecemos los actos programados para el jueves 12 de marzo, el sexto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Jueves 12 de marzo
- 09:30 h | Tercera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 19 La Cultural y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá.
- 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.
- 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.
- 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 7, Cor de la Ciutat.
- 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.
- 14:00 h | Cuarta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia.
- 17:00 h | Coso multicolor desfile de carrozas con batalla de confeti en la av. Rey don Jaime (tramo entre calle Zaragoza y plaza Clavé).
- 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez.
- 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Grup de Danses El Forcat”.
- 17:30 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Huerto Sogueros y posterior desfile por el centro.
- 18:00 h | Teatro: ‘Caos a l’escenari’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Tragapinyols.
- 18:00 h | Teatro: ‘La fablilla del secreto bien guardado / Sangre gorda’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. El Cresol.
- 18:00 h | Veteranos (Tributo a Loquillo). Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 19:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el grupo Aturuxos na Chaira.
- 19:00 h | COD Routers. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 19:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 17, Tir de Colom.
- 20:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el Grupo Folklórico del Centro Aragonés.
- 20:30 h | Concierto ‘One Night, a Thousand Songs - Standards & Soul’ de la Banda Municipal de Castelló en la plaza Mayor.
- 21:30 h | Sopar de Colles cena de sobaquillo y animación en el Palau de la Festa.
- 23:00 h | Actuación de Mago de Oz en el recinto de conciertos.
- 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
- 23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia Pibierzo.
- 23:30 h | Malparits. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
Escenarios de collas y gaiatas
Escenario Rey Don Jaime
- 18:00 The Lorian
- 21:30 El Serrucho
- 23:00 Bandalay
Plaza Tetuán
- 17:00 Ocultas DJ / Don Fluor / Second DJs
Les Aules — Colla del Rei Barbut
- 18:00 Veteranos (tributo Loquillo)
- 23:30 Malparits
Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)
- 19:00 Cod Routers
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 10:30 Apertura + almuerzo
- Recepción de los carros engalanados a su paso
- 18:00 Actuaciones musicales
- 18:30 Rockolas
- 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- 12:30 Carromatos y Mascletà
- 16:00 Coso Multicolor
- 17:30 Grupo musical hasta cierre
- Cena de sobaquillo
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 08:30 Despertà pels carrers del sector
- 11:00 Obertura de la tasca
- 12:00 Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig)
- 12:30 Recepció a empreses col·laboradores
- 17:00 Cós Multicolor
- 19:00 Tardeo a la Plaça Borrull
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
- 14:00 4ª jornada Mascletaes + Leon Goffe
- 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
- 19:00 Resilientes
- 21:00 Música amb DJ
- 22:00 Sopar de socis a l'envelat
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
- 12:00 Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA)
- 14:00 Mascletà
- 17:00 Coso Multicolor (Av. Blasco Ibáñez)
- 19:00 Tardeo temàtic
- 23:00 Castell de focs
Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)
- 22:00 Sopar de pa i porta + concurs de disfresses
Gaiata 14 — Castàlia
- 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
- 12:00 Visita d'una banda Internacional (INTERSOLFA)
- 14:00 Mascletà
- 17:00 Coso Multicolor
- 19:00 Tardeo temàtic
- 23:00 Castell de focs
Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)
- 19:00 Patxi Ojana (flamenco pop)
Gaiata 19 — La Cultural
- 09:30 Visita de la Federació de Colles
- 10:00 Apertura de la carpa + Barbacoa popular
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Festa de disfresses amb DJ Joan
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo