El Centro Comercial Salera apoya las Fiestas de la Magdalena con caramelos, paella y la visita de las Reinas de 2026

El centro comercial Salera vuelve a sumarse a la celebración de las fiestas de la Magdalena, reafirmando su compromiso con las tradiciones y la cultura de Castelló. Desde su inauguración en 2006, el centro ha participado activamente en las fiestas fundacionales, colaborando con distintas entidades, entre ellas la Junta de Fiestas, y respaldando iniciativas que fomentan la participación ciudadana.

Como cada año, Salera patrocina actividades infantiles y colabora en diferentes acciones vinculadas a la programación festiva. Entre ellas, destaca su apoyo a las AMPAS de distintos colegios de Castellón, a las que este año ha aportado más de 150 kilos de caramelos para el tradicional Pregó Infantil, contribuyendo a que los más pequeños vivan con ilusión uno de los actos más emblemáticos de la Magdalena.

Apoyo gastronómico

Además, el centro mantiene su colaboración en algunos de los momentos gastronómicos más representativos de estas fiestas. En el día grande de la Romeria, la tradicional paella que se celebra en la ermita corre a cargo de Salera y Alcampo. Asimismo, el viernes 13, ambas entidades colaboran, como cada año, en la aportación de los ingredientes para la popular barbacoa que forma parte de la programación festiva.

Recepción

Dentro de la programación institucional, el Centro Comercial Salera ha recibido este miércoles 11 de marzo, la visita oficial de las reinas de las Fiestas de la Magdalena 2026, acompañadas por sus respectivas cortes de honor. Durante el encuentro, las Reinas han recorrido las instalaciones del centro y han sido recibidas por el equipo de Salera en un acto que simboliza el estrecho vínculo entre el centro comercial y la vida social de la ciudad. Como recuerdo de su visita, el centro les ha hecho entrega de un regalo.

Asimismo, mañana jueves 12 de marzo está prevista la visita de los Cavallers de la Conquesta, que también recorrerán las instalaciones del centro comercial dentro de la programación de actos de estas fiestas.

Programas oficiales

Como parte de su apoyo a la difusión de la Magdalena, Salera colabora también en la edición y distribución de los 10.000 programas oficiales de las fiestas. La mitad de los ejemplares se han distribuido junto a prensa local, mientras que el resto se han repartido en el propio centro comercial para facilitar que vecinos y visitantes puedan consultar la agenda completa de actos prevista del 7 al 15 de marzo.

Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera, ha señalado: "Para nosotros es un orgullo formar parte, un año más, de las Fiestas de la Magdalena. Son días que refuerzan nuestra identidad como ciudad y desde Salera queremos seguir apoyando iniciativas que promuevan la tradición, la participación y la convivencia entre los castellonenses, especialmente entre los más pequeños."

Con esta implicación, Salera consolida su papel como agente activo en la vida social y cultural de Castellón, acompañando a la ciudad en una de sus celebraciones más representativas y emotivas.