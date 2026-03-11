El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el miércoles de Magdalena

La lluvia caída durante la mañana del martes obligó a suspender numerosos eventos del programa de la Magdalena, entre ellos la esperada mascletà. Una continuación de lo que ya sucedió el sábado, cuando las precipitaciones condicionaron todo el desarrollo de las fiestas.

Es por ello que hoy miércoles, de nuevo, el festero va estar muy pendiente del tiempo. Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:

08:00. Cielo poco nuboso. 0% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 9 grados.

09:00. Cielo cubierto. 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 11 grados.

10:00. Cielo muy nuboso. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 13 grados.

11:00. Cielo cubierto. 0% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 14 grados.

12:00. Cielo nuboso. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 15 grados.

13:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 16 grados.

14:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 16 grados, sensación térmica de 16, humedad del 62% y viento del sureste a 6 km/h, con rachas de 20 km/h.

15:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 16 grados.

16:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 16 grados.

17:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 15 grados.

18:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 14 grados.

19:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 14 grados.

20:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 13 grados.

21:00. Cielo poco nuboso. 0% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 13 grados.

22:00. Cielo de nubes altas. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 12 grados.

Noticias relacionadas

23:00. Cielo poco nuboso. 0% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 11 grados.