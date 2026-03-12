Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segona del concurs 2026

Pirotècnia de Alto Palancia firma una apoteòsica mascletà ‘de 12’ a Castelló

Un perfecte tret, amb 344 quilos de pólvora, encimbella a l’espectacle a ser ferm candidat al primer premi

Un final amb tres bombardejos i dos colps de trons d’avís causen el deliri en el públic

Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Pirotècnia de Alto Palancia ha firmat este dijous una apoteòsica mascletà de 12, la segona del Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló, que ha causat el deliri entre el públic assistent. «Ha eixit perfecta», ha declarat Paco Sancho, el pirotècnic responsable de l’espectacle i propietari de l’empresa que, al costat del seu equip, ha remarcat la gran satisfacció pel resultat.

La mascletà ha començat puntual a les 14.00 hores en un dia solejat i un ambient lúdic on la part musical va ser a càrrec de la banda del Japó. Un total de 344 quilos de pólvora han sigut els protagonistes del dia durant set minuts. Una traca valenciana ha sigut l’avantsala d’un digital aeri amb trons d’avís del 75 al qual ha prosseguit un colp amb l bandera de Castelló i que ha donat pas a les quatre fases aèries de sirenes, serpentines, xiulets i trons d’avís. Un altre colp de color roig --marca de la casa-- ha donat la benvinguda a la mascletà amb cinc fases terrestres amb acompanyament aeri i un terratrémol de 2.000 metres i set fases.

Ver galería

Galería de imágenes: Mascletà del jueves 12 de marzo en la Magdalena / Toni Losas

I quan ja el públic mostrava la seua satisfacció pel que estava vivint, ha arribat el gran final amb tres bombardejos llaure-us amb trons d’avís de 50 i 75 mil·límetres i un digital aeri-terrestre que es va tancar amb dos colps de trons d’avís del número 75 i un gir.

Pirotècnia d’Alt Palància, que este 2026 és el segon any que participa en el certamen, ha aconseguit la felicitació de les reines i les autoritats i un emocionat públic que la va titllar de «espectacular, vibrant, una passada, esplèndida, impactant i top».

