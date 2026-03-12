Las bandas internacionales se suman a las fiestas de Castelló

A ritmo de pasodoble interpretado por la banda Waseda University Marching Band, de Tokio, y con una coreografía perfectamente coordinada. Así ha abierto el Festival de Música de Festa de las fiestas de la Magdalena 2026, una actuación de 61 estudiantes japonesas (más el director profesor) que se han metido en el bolsillo al público asistente a la plaza Mayor. Tras la interpretación de varios temas, ha sido el turno de los húngaros: la Debreceni Majorette Együttes, que con sus bailes coloristas y su música tradicional han arrancado los aplausos de los asistentes.

Galería de imágenes: XXXV Festival Internacional de Música de Festa / Toni Losas

Tras el éxito de estas dos formaciones musicales --asistieron a la mascletà--, la plaza Huerto Sogueros se ha convertido en escenario de las actuaciones de otras cuatro bandas internacionales: la U.S. Air Forces in Europe - Air Forces Africa Band con sede en la base aérea de Ramstein (Alemania); la Helsingør Pige Garde de Helsingør (conocida por el Castillo de Kronborg, escenario de Hamlet) de Dinamarca; la Kamper Trompetter Korps, de Kampen (Holanda); y la Musikverein Graz Süd, de Graz (Austria).

Alegría, diversión, magníficas interpretaciones y bailes han sido los protagonistas de este primer día del Festival de Música de Festa que permite, también, que los participantes asistentes conozcan bien Castelló y las fiestas de la Magdalena.