Cuando Boney M hizo bailar a Castelló: El multitudinario concierto remember de la Magdalena

¿Quién no ha coreado alguna vez el mítico “¡Daddy, Daddy Cool!”? Este año 2026 se cumplen 50 años del lanzamiento de la canción de Boney M que revolucionó las pistas de baile de todo el mundo. Un aniversario que inevitablemente trae a la memoria de muchos castellonenses una noche inolvidable: el gran concierto remember de la Magdalena de 2007.

Fue el 17 de marzo de 2007, en pleno corazón de las fiestas fundacionales, cuando el Recinto de Ferias y Mercados se transformó en un gigantesco escenario musical para celebrar los diez años de Castelló Cultural. Aquella cita reunió a miles de personas que volvieron a cantar y bailar con algunos de los grupos más icónicos de los años 70 y 80.

El cartel inicial incluía a Boney M, Village People y Earth, Wind & Fire, aunque finalmente Village People cayó del programa y fue sustituido por The Blues Brothers Original Band. El resultado fue igualmente explosivo: tres bandas históricas compartiendo escenario por primera vez en la ciudad.

El concierto se convirtió rápidamente en uno de los más multitudinarios de la historia reciente de la Magdalena. Miles de fans revivieron los grandes éxitos de una época dorada de la música disco, el funk y el rhythm & blues. Temas que marcaron a varias generaciones fueron coreados por un público entregado que llenó el recinto festero.

Imagen del público en el concierto. / Mediterráneo

La producción tampoco se quedó atrás. El montaje incluía 100.000 vatios de sonido, 250.000 de iluminación, dos macropantallas de vídeo de 24 metros y un escenario de unos 250 metros cuadrados, una infraestructura que el entonces director ejecutivo de Castelló Cultural, Vicent Farnós, definió como una producción “de altos vuelos”.

Sobre el escenario brillaron Boney M con Bobby Farrell, reviviendo himnos que siguen sonando décadas después; Earth, Wind & Fire, que celebraban en aquella gira europea sus 35 años de trayectoria; y The Blues Brothers Original Band, que continuaban contagiando su energía rítmica a miles de seguidores.

Aquella noche quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Muchos de los que hoy recuerdan el concierto admiten que hacía años que no pisaban una discoteca, pero volvieron a sentir la misma energía al escuchar en directo los temas que marcaron su juventud. Casi dos décadas después, en plenas fiestas de la Magdalena y con el 50 aniversario de Daddy Cool como excusa perfecta, Castelló vuelve a mirar atrás para recordar una de sus noches más espectaculares.