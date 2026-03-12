Una cascada de papeles de colores convierte el Coso en pura diversión

La avenida Rey Don Jaime de Castelló se ha vuelto a transformar hoy en un río de color, música y risas a través de la celebración del tradicional Coso Multicolor de las fiestas de la Magdalena de Castelló, uno de los actos más esperados.

Como en la edición anterior, en el tramo comprendido entre la calle Zaragoza y la plaza Clavé, castellonenses y visitantes se han agolpado a ambos lados del recorrido para disfrutar de una de las citas más vistosas y participativas del todo el programa festivo.

El Coso Multicolor llevará la diversión por bandera a Castelló / Erik Pradas

El desfile ha arrancado con el ritmo de dos de las bandas internacionales que se encuentran estos días en la ciudad, en concreto, las de Dinamarca y Países Bajos. Los músicos han marcado el paso de la comitiva y han animado a todos los asistentes desde los primeros compases. Según fuentes municipales, está transcurriendo con normalidad y solo se ha dado un leve mareo de una persona, ya recuperada; y una pequeña herida.

Todo el mundo cubierto de confeti y muchas sonrisas: dos ingredientes que no faltan en este gran desfile.

Más de 20 carrozas y 360 participantes

El Coso Multicolor se realiza en una parte de la avenida Rey Don Jaime / Erik Pradas

A continuación ha comenzado el desfile de las 23 carrozas que han protagonizado este espectáculo: una en representación de la Federación de las Collas, otra correspondiente a la Germandat de Cavallers de la Conquesta; seguidamente, no podían faltar como es habitual las 19 de las distintas gaiatas de la ciudad y, cerrando como colofón, las de las reinas de la Magdalena, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas de sus correspondientes representantes festivas.

Para conocer la última hora de estas celebraciones puedes seguir aquí el directo del Periódico Mediterráneo.

En total, el Coso ha congregado a alrededor de 360 participantes formaron parte de este engranaje que combina tradición, música y espectáculo visual.

Un gran espectáculo visual

Desde lo alto de las carrozas, los representantes de los sectores festeros han saludado al público mientras lanzaban puñados de papelitos de colores, iniciando una auténtica batalla festiva que pronto ha contagiado también a quienes seguían el desfile desde la calle.

Y es que este acontecimiento supone uno de los momentos más divertidos en el que amigos y familias, grandes y pequeños, sucumben a la batalla del confeti, con la máxima del buen humor por encima de todo.

El resultado ha sido una nube constante multicolor que ha sobrevolado la avenida entre risas y aplausos, ante un auditorio multitudinario que ha respondido con entusiasmo durante más de una hora.