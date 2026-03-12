Una cascada de papeles de colores convierte el Coso en pura diversión
La tradicional ‘batalla’, con 5.500 kilos de confeti lanzados por los aires y al son de las bandas internacionales, divierte a grandes y pequeños
La avenida Rey Don Jaime de Castelló se ha vuelto a transformar hoy en un río de color, música y risas a través de la celebración del tradicional Coso Multicolor de las fiestas de la Magdalena de Castelló, uno de los actos más esperados.
Como en la edición anterior, en el tramo comprendido entre la calle Zaragoza y la plaza Clavé, castellonenses y visitantes se han agolpado a ambos lados del recorrido para disfrutar de una de las citas más vistosas y participativas del todo el programa festivo.
El desfile ha arrancado con el ritmo de dos de las bandas internacionales que se encuentran estos días en la ciudad, en concreto, las de Dinamarca y Países Bajos. Los músicos han marcado el paso de la comitiva y han animado a todos los asistentes desde los primeros compases. Según fuentes municipales, está transcurriendo con normalidad y solo se ha dado un leve mareo de una persona, ya recuperada; y una pequeña herida.
Todo el mundo cubierto de confeti y muchas sonrisas: dos ingredientes que no faltan en este gran desfile.
Más de 20 carrozas y 360 participantes
A continuación ha comenzado el desfile de las 23 carrozas que han protagonizado este espectáculo: una en representación de la Federación de las Collas, otra correspondiente a la Germandat de Cavallers de la Conquesta; seguidamente, no podían faltar como es habitual las 19 de las distintas gaiatas de la ciudad y, cerrando como colofón, las de las reinas de la Magdalena, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas de sus correspondientes representantes festivas.
Para conocer la última hora de estas celebraciones puedes seguir aquí el directo del Periódico Mediterráneo.
En total, el Coso ha congregado a alrededor de 360 participantes formaron parte de este engranaje que combina tradición, música y espectáculo visual.
Un gran espectáculo visual
Desde lo alto de las carrozas, los representantes de los sectores festeros han saludado al público mientras lanzaban puñados de papelitos de colores, iniciando una auténtica batalla festiva que pronto ha contagiado también a quienes seguían el desfile desde la calle.
Y es que este acontecimiento supone uno de los momentos más divertidos en el que amigos y familias, grandes y pequeños, sucumben a la batalla del confeti, con la máxima del buen humor por encima de todo.
El resultado ha sido una nube constante multicolor que ha sobrevolado la avenida entre risas y aplausos, ante un auditorio multitudinario que ha respondido con entusiasmo durante más de una hora.
Si no quieres perderte ni un detalle, planifica tus fiestas con este completo Programa de Actos de las Fiestas de la Magdalena del 2026 en Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo