Castelló sale a disfrutar de una tarde de solera en la plaza de toros

La plaza de toros de Castelló ha vuelto a llenarse hoy de ambiente festivo con motivo de las fiestas de la Magdalena 2026. Desde mucho antes del paseíllo, decenas de aficionados se han acercado a los alrededores del coso, entre charlas taurinas, reencuentros y el bullicio propio de las grandes tardes.

Quienes se han acercado con su pase o entrada, procedentes de distintos puntos de la provincia, han destacado el cartel previsto: con seis toros de la ganadería de Montalvo para los toreros Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez.

Los seguidores, programa en mano, han llegado con una sonrisa y muchas ganas de disfrutar de una jornada de tradición y emoción en el ruedo.

En los alrededores del tendido, se han dado cita representantes de la Federación Taurina de la Comunitat, Club Taurino, la peña la Revolera, las collas El Mussol y Els Llepols, el histórico armador Vicente Tirado, el exdecano de los economistas Jaime Querol, el presidente de Ashotur Carlos Escorihuela, el empresario Alejandro Payá, el edil Antonio Ortolá con Carmina Sos, y numerosos aficionados de Barcelona y Torralba del Pinar, entre otros. No han faltado los más pequeños que participan en la iniciativa Peque Palco, coordinados por Claudia de Jorge. También los fans de Tomás Rufo, procedentes de Talavera de la Reina (Toledo), que se han fotografiado con el torero poco antes de entrar en el ruedo. O representantes de la plaza de toros de Nimes (Francia), algunos de los cuales llevan acudiendo a la feria de Castellón desde hace más de 20 años.

