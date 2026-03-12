Castellón mira al cielo: Aemet pronostica un 50% de lluvia para este sábado de Magdalena

Castelló entra en la recta final de las fiestas de la Magdalena con la vista puesta en el cielo. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología dibujan un cierre de fiestas con dos escenarios bien distintos: estabilidad y ambiente amable hasta el viernes, un paréntesis de mayor inestabilidad el sábado y una mejoría a partir del domingo.

Este jueves los castellonenses están disfrutando de un tiempo estable y soleado, con valores en torno a los 18 grados de máxima. Para este viernes la previsión meteorológica se mantiene invariable, pues Aemet adelanta cielo despejado durante el día y ausencia de lluvias, con temperaturas entre los 7 y los 17 grados.

Previsión para los próximos días en la capital de la Plana. / AEMET

El giro llegará el sábado 14, cuando entre otros actos se celebrará la Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó. AEMET prevé para Castellón cielo nuboso por la mañana y tendencia a poco nuboso por la tarde, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la primera mitad del día. Además, las temperaturas bajarán, de forma notable en el caso de las máximas, y el viento pasará de flojo del oeste a moderado del noroeste, con probables rachas muy fuertes en el interior de la provincia.

Posibilidades de lluvia de 6.00 a 12.00 horas este sábado. / AEMET

Los datos de probabilidad de lluvia refuerzan esa idea de un sábado más delicado, sobre todo fuera de la capital. Entre las 6.00 y las 12.00 horas, los porcentajes suben con claridad en el interior y norte de la provincia, con valores elevados en comarcas del interior y registros más moderados en el litoral. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, el riesgo baja, aunque persiste en distintos puntos. En la ciudad de Castelló, la previsión general sitúa la probabilidad de precipitación del sábado en el 50% durante la primera mitad del día y en el 15% durante la segunda.

Noticias relacionadas

También será una jornada más fría. La previsión de la ciudad marca para el sábado una mínima de 8 grados y una máxima de 18, aunque el ambiente puede verse condicionado por el viento y la nubosidad. Precisamente el domingo 15, último día de las fiestas, llegará con una mejoría progresiva. La previsión autonómica habla de intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles en el interior norte de Castellón a primeras horas, con temperaturas sin grandes cambios en el norte y máximas estables en el resto.

El tiempo en Castellón