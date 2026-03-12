Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego junto a un contenedor en plena noche de Magdalena en Castelló

La actuación de los bomberos permitió controlar la situación sin que se registraran daños mayores

Sergi Juan

Un incendio junto a un contenedor obligó a intervenir a los servicios de emergencia durante la noche del miércoles de Magdalena en la avenida del Mar de Castelló.

La actuación de los bomberos permitió controlar la situación sin que se registraran daños personales.

Menos incidencias durante las fiestas

Horas antes, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, hacía balance del desarrollo de las fiestas hasta ese momento y destacaba la normalidad general en la Magdalena.

Según los datos facilitados, se ha producido un descenso del 2% de las llamadas recibidas en la sala CIMSE, con más de 1.900 servicios atendidos. Las quejas por ruidos han generado 144 avisos, un 22% menos que en 2025, mientras que las llamadas relacionadas con hurtos y robos han bajado un 38%.

Las intervenciones por peleas se mantienen en 31, y se han producido cinco detenciones por hechos como quebrantar una orden de alejamiento, atacar a personal sanitario, atentado contra agentes de la autoridad o amenazas.

En materia de tráfico se han registrado 98 denuncias por infracciones, cerca de 30 menos que hace dos años.

Por otro lado, se han realizado 305 asistencias sanitarias, de las cuales 78 requirieron traslado: 46 al Punto Intermedio de Corta Estancia (PICE), 4 a centros de salud y 28 al hospital. La mayoría de los traslados se debieron a contusiones que requerían pruebas adicionales, mientras que las atenciones más frecuentes estuvieron relacionadas con embriaguez, quemaduras leves, alergias y molestias digestivas.

