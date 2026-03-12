Fuego junto a un contenedor en plena noche de Magdalena en Castelló

Un incendio junto a un contenedor obligó a intervenir a los servicios de emergencia durante la noche del miércoles de Magdalena en la avenida del Mar de Castelló.

La actuación de los bomberos permitió controlar la situación sin que se registraran daños personales.

Menos incidencias durante las fiestas

Horas antes, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, hacía balance del desarrollo de las fiestas hasta ese momento y destacaba la normalidad general en la Magdalena.

Según los datos facilitados, se ha producido un descenso del 2% de las llamadas recibidas en la sala CIMSE, con más de 1.900 servicios atendidos. Las quejas por ruidos han generado 144 avisos, un 22% menos que en 2025, mientras que las llamadas relacionadas con hurtos y robos han bajado un 38%.

Las intervenciones por peleas se mantienen en 31, y se han producido cinco detenciones por hechos como quebrantar una orden de alejamiento, atacar a personal sanitario, atentado contra agentes de la autoridad o amenazas.

En materia de tráfico se han registrado 98 denuncias por infracciones, cerca de 30 menos que hace dos años.

Por otro lado, se han realizado 305 asistencias sanitarias, de las cuales 78 requirieron traslado: 46 al Punto Intermedio de Corta Estancia (PICE), 4 a centros de salud y 28 al hospital. La mayoría de los traslados se debieron a contusiones que requerían pruebas adicionales, mientras que las atenciones más frecuentes estuvieron relacionadas con embriaguez, quemaduras leves, alergias y molestias digestivas.

Boney M, con Bobby Farrell a la cabeza, hizo bailar a miles de castellonenses en la Magdalena del año 2007. / Mediterráneo Cuando Boney M hizo bailar a Castelló: El multitudinario concierto remember de la Magdalena ¿Quién no ha coreado alguna vez el mítico “¡Daddy, Daddy Cool!”? Este año 2026 se cumplen 50 años del lanzamiento de la canción de Boney M que revolucionó las pistas de baile de todo el mundo. Un aniversario que inevitablemente trae a la memoria de muchos castellonenses una noche inolvidable: el gran concierto remember de la Magdalena de 2007. Completa la información pinchando aquí

Encierro infantil / Toni Losas Encierro infantil Peques y no tan peques disfrutan del encierro infantil que discurre entre la plaza Mª Agustina y la plaza Santa Clara Encierro infantil / Toni Losas

Carmen Tomás Visita de les reines a Tetuán XIV Les Reines de la Festes realizan su tradicional visita a la Policía Local y Bomberos en Tetuán XIV El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha recibido junto al comisario Jefe de Castelló, Francisco Javier Catalán, a las reinas de las fiestas de este año, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas de su corte de honor, durante su visita a las instalaciones de la Policía Local y Bomberos en Tetuán XIV. Durante el recorrido, las reinas han podido conocer de cerca el funcionamiento de los dos cuerpos y observar como se organizan para garantizar la seguridad de la ciudadanía en todo momento. Completala información pinchando aquí

Paloma Aguilar XXXV Festival Internacional de Música de Festa / P. A. XXXV Festival Internacional de Música de Festa La plaza Mayor es el escenario del XXXV Festival Internacional de Música de Festa (Intersolfa). Una banda de Japón ha sido la primera en actuar, que ha sorprendido en su inicio con un pasodoble, con una gran coreografía.