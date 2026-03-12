Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de la Magdalena del 13 de marzo: todos los actos y conciertos del viernes

Todos los actos del séptimo día de las fiestas de Castelló

Castelló

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 13 de marzo, el séptimo día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

  • 08:00 h | Despertà amb TRÒ DE BAC exhibición del tradicional artificio desde la Farola hasta la plaza Mayor, con remate aéreo final.
  • 11:00 h | XV Mostra Gastronómica en la plaza del Segon Molí y parque de los Juegos Tradicionales, con el III Concurs de Tapes Federació de Colles.
  • 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.
  • 11:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 14, Castalia.
  • 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.
  • 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 11, Forn del Pla.
  • 14:00 h | Quinta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Global Foc.
Imagen de archivo de una 'mascletà' durante las fiestas de la Magdalena de 2025.

Imagen de archivo de una 'mascletà' durante las fiestas de la Magdalena de 2025. / Toni Losas

  • 17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 19, La Cultural.
  • 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado.
  • 17:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat.
  • 18:00 h | Teatro: ‘Otra de Romeo’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores.
  • 18:00 h | Teatro: ‘Defendiendo al cavernícola’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau.
  • 18:00 h | Desfile Internacional de Animación con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales.
  • 18:00 h | Mala Idea. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 18:00 h | Patxi Ojana. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
  • 20:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Grup Ramell”.
  • 20:30 h | Concierto sinfónico ‘Esencia de la Copla’ con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá.
  • 20:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 15, Sequiol.
  • 21:00 h | Barbacoa popular gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibáñez, esquina con calle Gonzalo Puerto Mezquita.
  • 21:00 h | Soundtrack. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
  • 22:30 h | Actuación de Valiente Bosque en el recinto de conciertos.
  • 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
  • 23:00 h | Piromusical ‘Serendipia’ y show de drones ‘Historia de Castelló al cel’ espectáculo extraordinario a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y Ximenez & Umiles.
  • 23:30 h | Actuación de Juan Magan en el recinto de conciertos.
  • 23:30 h | Jarana. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 23:30 h | Super8. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
  • 01:00 h | Alex Cu. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

  • 17:00 Somriu (tributo Txarango)
  • 19:00 Tom Bombadil
  • 22:00 El Serrucho
  • 01:00 Oscar Martínez (DJ Los 40)
  • 02:00 Bandalay B2B

Plaza Tetuán

  • 17:30 Vudú

Colla del Rei Barbut - Les Aules

  • 18:00 Mala Idea
  • 23:30 Jarana
  • 01:00 Alex Cu

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

  • 18:00 Patxi Ojana
  • 21:00 Soundtrack
  • 23:30 Super8

Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca

  • 19:00 Resilientes
  • 21:00 Culpables
  • 23:00 The Lorian

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 10:30 Apertura + almuerzo
  • 11:30 Actuación grupo de Baile infantil
  • 16:00 Juegos infantiles
  • 17:05 La Pop.Era
  • 17:30 Xocolatada
  • 18:00 Actuaciones musicales
  • 18:30 Los Indios
  • 23:30 The Luxe

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • Comida comisión en la carpa
  • 16:00-18:00 Día del niño: juegos de mesa, música, chocolate
  • 17:00 Grupos musicales hasta cierre
  • Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 08:30 Despertà pels carrers del sector
  • 11:00 Obertura de la tasca
  • 12:00 Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig)
  • 16:30 Cucanyes infantiles
  • 17:00 Improvisació teatral infantil FANFY
  • 17:45 Degustació de horchata y fartos (infantil)
  • 18:30 Desfilada Internacional d'Animació
  • 21:30 Actuació a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 13:00 Mercat Gastronòmic + Onda Cero en directe
  • 14:00 5ª jornada Mascletaes
  • 18:00 Jocs infantils a la plaça
  • 18:00 Desfilada internacional d'animació
  • 20:00 Música amb DJ
  • 23:00 AR-Latin (orquesta cubana)
  • 01:00 Música amb DJ

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
  • 11:45 Visita de les Reines
  • 14:00 Mascletà
  • 18:30 "Tardeo" Magdalener
  • 22:00 Sopar de pa i porta
  • 23:00 Castell de focs

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

  • 16:30-19:30 Parc infantil a la plaça

Gaiata 14 — Castàlia

  • 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
  • 11:45 Visita de les Reines
  • 14:00 Mascletà
  • 18:30 "Tardeo" Magdalener
  • 22:00 Sopar de pa i porta
  • 23:00 Castell de focs

Gaiata 17 — Tir de Colom

  • 19:00 Rumbas Callejeras
  • 23:00 Vudú

Gaiata 19 — La Cultural

  • 10:00 Apertura de la carpa
  • 17:00 Visita de les Reines al sector
  • 21:00 Cena de pa i porta
  • 22:30 Susana y sus Secuaces (rock)
  • 00:00 DJ Joan
