LA MAGDALENA EN DIRECTO
Programa de la Magdalena del 13 de marzo: todos los actos y conciertos del viernes
Todos los actos del séptimo día de las fiestas de Castelló
A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 13 de marzo, el séptimo día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
- 08:00 h | Despertà amb TRÒ DE BAC exhibición del tradicional artificio desde la Farola hasta la plaza Mayor, con remate aéreo final.
- 11:00 h | XV Mostra Gastronómica en la plaza del Segon Molí y parque de los Juegos Tradicionales, con el III Concurs de Tapes Federació de Colles.
- 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.
- 11:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 14, Castalia.
- 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.
- 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 11, Forn del Pla.
- 14:00 h | Quinta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Global Foc.
- 17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 19, La Cultural.
- 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado.
- 17:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat.
- 18:00 h | Teatro: ‘Otra de Romeo’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores.
- 18:00 h | Teatro: ‘Defendiendo al cavernícola’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau.
- 18:00 h | Desfile Internacional de Animación con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales.
- 18:00 h | Mala Idea. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 18:00 h | Patxi Ojana. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 20:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Grup Ramell”.
- 20:30 h | Concierto sinfónico ‘Esencia de la Copla’ con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá.
- 20:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 15, Sequiol.
- 21:00 h | Barbacoa popular gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibáñez, esquina con calle Gonzalo Puerto Mezquita.
- 21:00 h | Soundtrack. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 22:30 h | Actuación de Valiente Bosque en el recinto de conciertos.
- 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
- 23:00 h | Piromusical ‘Serendipia’ y show de drones ‘Historia de Castelló al cel’ espectáculo extraordinario a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y Ximenez & Umiles.
- 23:30 h | Actuación de Juan Magan en el recinto de conciertos.
- 23:30 h | Jarana. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 23:30 h | Super8. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 01:00 h | Alex Cu. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
Escenarios de collas y gaiatas
Escenario Rey Don Jaime
- 17:00 Somriu (tributo Txarango)
- 19:00 Tom Bombadil
- 22:00 El Serrucho
- 01:00 Oscar Martínez (DJ Los 40)
- 02:00 Bandalay B2B
Plaza Tetuán
- 17:30 Vudú
Colla del Rei Barbut - Les Aules
- 18:00 Mala Idea
- 23:30 Jarana
- 01:00 Alex Cu
Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)
- 18:00 Patxi Ojana
- 21:00 Soundtrack
- 23:30 Super8
Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca
- 19:00 Resilientes
- 21:00 Culpables
- 23:00 The Lorian
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 10:30 Apertura + almuerzo
- 11:30 Actuación grupo de Baile infantil
- 16:00 Juegos infantiles
- 17:05 La Pop.Era
- 17:30 Xocolatada
- 18:00 Actuaciones musicales
- 18:30 Los Indios
- 23:30 The Luxe
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- Comida comisión en la carpa
- 16:00-18:00 Día del niño: juegos de mesa, música, chocolate
- 17:00 Grupos musicales hasta cierre
- Cena de sobaquillo
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 08:30 Despertà pels carrers del sector
- 11:00 Obertura de la tasca
- 12:00 Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig)
- 16:30 Cucanyes infantiles
- 17:00 Improvisació teatral infantil FANFY
- 17:45 Degustació de horchata y fartos (infantil)
- 18:30 Desfilada Internacional d'Animació
- 21:30 Actuació a la Plaça Borrull
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 13:00 Mercat Gastronòmic + Onda Cero en directe
- 14:00 5ª jornada Mascletaes
- 18:00 Jocs infantils a la plaça
- 18:00 Desfilada internacional d'animació
- 20:00 Música amb DJ
- 23:00 AR-Latin (orquesta cubana)
- 01:00 Música amb DJ
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
- 11:45 Visita de les Reines
- 14:00 Mascletà
- 18:30 "Tardeo" Magdalener
- 22:00 Sopar de pa i porta
- 23:00 Castell de focs
Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)
- 16:30-19:30 Parc infantil a la plaça
Gaiata 14 — Castàlia
- 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
- 11:45 Visita de les Reines
- 14:00 Mascletà
- 18:30 "Tardeo" Magdalener
- 22:00 Sopar de pa i porta
- 23:00 Castell de focs
Gaiata 17 — Tir de Colom
- 19:00 Rumbas Callejeras
- 23:00 Vudú
Gaiata 19 — La Cultural
- 10:00 Apertura de la carpa
- 17:00 Visita de les Reines al sector
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Susana y sus Secuaces (rock)
- 00:00 DJ Joan
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo