Programa de la Magdalena del 13 de marzo: todos los actos y conciertos del viernes

08:00 h | Despertà amb TRÒ DE BAC exhibición del tradicional artificio desde la Farola hasta la plaza Mayor, con remate aéreo final.

exhibición del tradicional artificio desde la Farola hasta la plaza Mayor, con remate aéreo final. 11:00 h | XV Mostra Gastronómica en la plaza del Segon Molí y parque de los Juegos Tradicionales, con el III Concurs de Tapes Federació de Colles.

en la plaza del Segon Molí y parque de los Juegos Tradicionales, con el III Concurs de Tapes Federació de Colles. 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 11:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 14, Castalia.

12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.

actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes. 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 11, Forn del Pla.

14:00 h | Quinta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Global Foc.

Imagen de archivo de una 'mascletà' durante las fiestas de la Magdalena de 2025. / Toni Losas

17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 19, La Cultural.

17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado.

en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para 17:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat.

18:00 h | Teatro: ‘Otra de Romeo’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores.

en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores. 18:00 h | Teatro: ‘Defendiendo al cavernícola’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau. 18:00 h | Desfile Internacional de Animación con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales.

con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales. 18:00 h | Mala Idea. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 18:00 h | Patxi Ojana . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 20:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Grup Ramell”.

en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Grup Ramell”. 20:30 h | Concierto sinfónico ‘Esencia de la Copla’ con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá.

con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá. 20:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 15, Sequiol.

21:00 h | Barbacoa popular gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibáñez, esquina con calle Gonzalo Puerto Mezquita.

Galería de fotos: Barbacoa popular de la Magdalena 2024 / Mediterráneo

21:00 h | Soundtrack . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 22:30 h | Actuación de Valiente Bosque en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:00 h | Piromusical ‘Serendipia’ y show de drones ‘Historia de Castelló al cel’ espectáculo extraordinario a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y Ximenez & Umiles.

espectáculo extraordinario a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y Ximenez & Umiles. 23:30 h | Actuación de Juan Magan en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:30 h | Jarana. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 23:30 h | Super8 . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 01:00 h | Alex Cu. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

17:00 Somriu (tributo Txarango)

Somriu (tributo Txarango) 19:00 Tom Bombadil

Tom Bombadil 22:00 El Serrucho

El Serrucho 01:00 Oscar Martínez (DJ Los 40)

Oscar Martínez (DJ Los 40) 02:00 Bandalay B2B

Plaza Tetuán

17:30 Vudú

Colla del Rei Barbut - Les Aules

18:00 Mala Idea

Mala Idea 23:30 Jarana

Jarana 01:00 Alex Cu

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

18:00 Patxi Ojana

Patxi Ojana 21:00 Soundtrack

Soundtrack 23:30 Super8

Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca

19:00 Resilientes

Resilientes 21:00 Culpables

Culpables 23:00 The Lorian

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

10:30 Apertura + almuerzo

Apertura + almuerzo 11:30 Actuación grupo de Baile infantil

Actuación grupo de Baile infantil 16:00 Juegos infantiles

Juegos infantiles 17:05 La Pop.Era

La Pop.Era 17:30 Xocolatada

Xocolatada 18:00 Actuaciones musicales

Actuaciones musicales 18:30 Los Indios

Los Indios 23:30 The Luxe

Gaiata 5 — Hort dels Corders

Comida comisión en la carpa

16:00-18:00 Día del niño: juegos de mesa, música, chocolate

Día del niño: juegos de mesa, música, chocolate 17:00 Grupos musicales hasta cierre

Grupos musicales hasta cierre Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

08:30 Despertà pels carrers del sector

Despertà pels carrers del sector 11:00 Obertura de la tasca

Obertura de la tasca 12:00 Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig)

Degustació d'ous fregits amb pa (Ous Vilarroig) 16:30 Cucanyes infantiles

Cucanyes infantiles 17:00 Improvisació teatral infantil FANFY

Improvisació teatral infantil FANFY 17:45 Degustació de horchata y fartos (infantil)

Degustació de horchata y fartos (infantil) 18:30 Desfilada Internacional d'Animació

Desfilada Internacional d'Animació 21:30 Actuació a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

13:00 Mercat Gastronòmic + Onda Cero en directe

Mercat Gastronòmic + Onda Cero en directe 14:00 5ª jornada Mascletaes

5ª jornada Mascletaes 18:00 Jocs infantils a la plaça

Jocs infantils a la plaça 18:00 Desfilada internacional d'animació

Desfilada internacional d'animació 20:00 Música amb DJ

Música amb DJ 23:00 AR-Latin (orquesta cubana)

AR-Latin (orquesta cubana) 01:00 Música amb DJ

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular

Obertura de la Tasca / Esmorzar popular 11:45 Visita de les Reines

Visita de les Reines 14:00 Mascletà

Mascletà 18:30 "Tardeo" Magdalener

"Tardeo" Magdalener 22:00 Sopar de pa i porta

Sopar de pa i porta 23:00 Castell de focs

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

16:30-19:30 Parc infantil a la plaça

Gaiata 14 — Castàlia

11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular

Obertura de la Tasca / Esmorzar popular 11:45 Visita de les Reines

Visita de les Reines 14:00 Mascletà

Mascletà 18:30 "Tardeo" Magdalener

"Tardeo" Magdalener 22:00 Sopar de pa i porta

Sopar de pa i porta 23:00 Castell de focs

Gaiata 17 — Tir de Colom

19:00 Rumbas Callejeras

Rumbas Callejeras 23:00 Vudú

Gaiata 19 — La Cultural

10:00 Apertura de la carpa

Apertura de la carpa 17:00 Visita de les Reines al sector

Visita de les Reines al sector 21:00 Cena de pa i porta

Cena de pa i porta 22:30 Susana y sus Secuaces (rock)

Susana y sus Secuaces (rock) 00:00 DJ Joan