17 collas compiten por la mejor tapa en la Mostra Gastronòmica

La Mostra Gastronòmica de la Federació de Colles de Castelló está cosechando una Magdalena más un gran éxito de participación, con más de un centenar cocinando al aire libre sus mejores guisos. Desde asado de cordero a paella, olleta, fideuà o tombet de bou. Y para aderezar, nada mejor que el joven concurso de tapas, que va por su tercera edición, y donde hasta 17 agrupaciones se han animado a preparar sus propuestas.

La jornada soleada ha hecho acto de presencia en el Segon Molí, donde se dan cita alrededor de 120 agrupaciones festivas. Un acontecimiento crucial para los mejores cocineros y cocineras de las collas. Esas personas que dedican su tiempo desinteresadamente durante toda la semana a preparar la gasolina necesaria para que sus compatriotas de fiestas repongan fuerzas y continúe la diversión.

Desde primera hora con los almuerzos

Si a primera hora ha sido el turno de los almuerzos (de longanizas con tomate, tortilla de fabes,...) y las tapas, tras la mascletà llegará la hora de la comida. Bien variada. En la explanada, al aire libre, se mezclan aromas bien diversos: paellas, fideuàs, asados de cordero, torrà de carne, tombet de bou, olleta, etc.

El presidente de la Federació de Colles, Pepe Beltrán ha detallado que los asistentes disfrutan de la barra de refrescos y cervezas de la Junta de Fiestas y la animación infantil: con hinchables, pintacaras y actividades a cargo de los monitores. Asimismo, agradece la labor de apoyo al tráfico de los carros por parte de la Policía Local durante estos días. Y reuerda a los premiados esta semana en el concurso de decoración de locales (1º L’Olla, con 450 euros; 2º Pepsicolla, con 200; y 3º Tio Masclet con 100) y de coreografías del desfile de animación -novedad este año- (1º conjunto de Trompellots y Massovers; 2º, El Vici; y 3º Trencatechos).