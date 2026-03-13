5.000 personas degustan la sabrosa barbacoa popular de la Magdalena

El olor a brasas inundó el bulevar Blasco Ibáñez de Castellón con motivo de la barbacoa popular que se ha desarrollado este viernes de Magdalena. Una cita que ha congregado a alrededor de 5.000 personas, que han podido degustar una sabrosa cena, patrocinada por Alcampo y Salera con la colaboración de Cocacola, Estrella Damm y periódico Mediterráneo.

El chef Santi Becerra, de Molimar, se encargó de que todo surgiera a la perfección. En total se han cocinado 250 kilos de longaniza blanca, 250 de chorizos, acompañados de su correspondiente porción de pan, servilleta y bebida, refresco o cerveza según las preferencias de los asistentes.

Un equipo compuesto por seis personas se ha encargado de que todo salga a pedir de boca.

El arte de la barbacoa

Así, uno de los trucos para disfrutar de una barbacoa es el mimo con el que se prepara el carbón y las brasas para poder cocinar el embutido. Y es que confeccionar este plato puede parecer sencillo, pero es todo un arte. Los castellonenses han guardado cola para poder hacerse con su ración para reponer fuerzas de cara al segundo fin de semana de las fiestas de la Magdalena.

Salera y Alcampo, con la aportación de los ingredientes, refuerzan su compromiso con las fiestas de la Magdalena, como también la tradicional paella que se celebra en la ermita corre a cargo de estos centros comerciales, como muestra de su compromiso con las fiestas.