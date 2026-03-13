Castelló se prepara para disfrutar del desfile internacional de animación. Recorrido, horario y las cuatro zonas para personas con movilidad reducida

Castelló se prepara para disfrutar, este viernes, de uno de los actos más esperados por los niños de la ciudad: el desfile internacional de animación. Música, teatro de calle y bailes harán las delicias de los más pequeños con diversas figuras que resultarán sorprendentes, también a los adultos.

Un evento que este año ofrecerá sorpresas y que a partir de las 18.00 horas recorrerá, durante una hora y media aproximadamente, la calle Sanahuja, la plaza María Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárega, Asensi, plaza de la Paz, Gasset, Ruiz Zorrilla y finalizará en la avenida Rey don Jaime.

Además, el acto, que reúne a miles de castellonenses a lo largo de todo el desfile, contará con cuatro zonas para personas con movilidad reducida en la plaza María Agustina, la plaza Borrull, la plaza Fadrell y la calle Gobernador con el fin de facilitarles el acceso y que puedan ver bien y disfrutar de esta jornada lúdica.