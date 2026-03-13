Fiestas de la Magdalena
Castelló se prepara para disfrutar del desfile internacional de animación. Recorrido, horario y las cuatro zonas para personas con movilidad reducida
Este viernes tiene lugar uno de los actos más esperados por los más pequeños
Castelló se prepara para disfrutar, este viernes, de uno de los actos más esperados por los niños de la ciudad: el desfile internacional de animación. Música, teatro de calle y bailes harán las delicias de los más pequeños con diversas figuras que resultarán sorprendentes, también a los adultos.
Un evento que este año ofrecerá sorpresas y que a partir de las 18.00 horas recorrerá, durante una hora y media aproximadamente, la calle Sanahuja, la plaza María Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárega, Asensi, plaza de la Paz, Gasset, Ruiz Zorrilla y finalizará en la avenida Rey don Jaime.
Además, el acto, que reúne a miles de castellonenses a lo largo de todo el desfile, contará con cuatro zonas para personas con movilidad reducida en la plaza María Agustina, la plaza Borrull, la plaza Fadrell y la calle Gobernador con el fin de facilitarles el acceso y que puedan ver bien y disfrutar de esta jornada lúdica.
