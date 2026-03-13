Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas de la Magdalena

Castelló se prepara para disfrutar del desfile internacional de animación. Recorrido, horario y las cuatro zonas para personas con movilidad reducida

Este viernes tiene lugar uno de los actos más esperados por los más pequeños

Imagen de archivo del desfile internacional de animación, el pasado año.

Imagen de archivo del desfile internacional de animación, el pasado año. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló se prepara para disfrutar, este viernes, de uno de los actos más esperados por los niños de la ciudad: el desfile internacional de animación. Música, teatro de calle y bailes harán las delicias de los más pequeños con diversas figuras que resultarán sorprendentes, también a los adultos.

Un evento que este año ofrecerá sorpresas y que a partir de las 18.00 horas recorrerá, durante una hora y media aproximadamente, la calle Sanahuja, la plaza María Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárega, Asensi, plaza de la Paz, Gasset, Ruiz Zorrilla y finalizará en la avenida Rey don Jaime.

Además, el acto, que reúne a miles de castellonenses a lo largo de todo el desfile, contará con cuatro zonas para personas con movilidad reducida en la plaza María Agustina, la plaza Borrull, la plaza Fadrell y la calle Gobernador con el fin de facilitarles el acceso y que puedan ver bien y disfrutar de esta jornada lúdica.

