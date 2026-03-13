Los conciertos que no te puedes perder este viernes de Magdalena: 45 actuaciones en Castelló
Collas, gaiatas, plazas y escenarios convierten la jornada del viernes en una maratón musical que se alarga hasta bien entrada la madrugada
La programación musical de la Magdalena despliega este viernes una amplia ruta de conciertos por toda la ciudad, con actuaciones desde las 15.00 y propuestas que se prolongan hasta bien entrada la madrugada. Escenarios como Hernán Cortés, Puerta del Sol, Del Rey o el recinto de conciertos comparten protagonismo con collas, gaiatas y plazas en una jornada marcada por la variedad de estilos y por nombres como Juan Magán.
Programa de la Magdalena del 13 de marzo: todos los actos y conciertos del viernes
Lista de conciertos para este viernes
15:00
Lexis B — Colla Cabasset — 15:00
17:00
ADRIAN MARTINEZ — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 17:00
Genz — Colla Al Tram Tram / Colla al Tram Tram — 17:00
SOMRIU - Tributo Txarango — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 17:00
Dj Thomas + Anthony Pindi — Colla La Cuadra — 17:00
Taranto — Gaiata 2 - Fadrell / Plaza Fadrell — 17:00
17:05
lapop.era — Escenario Puerta del Sol / Gaiata 3 - Puerta del Sol — 17:05
17:30
Vudú — Plaza Tetuán — 17:30
18:00
Alejandro Díaz — Escenario Rafalafena / Gaiata 16 - Rafalafena — 18:00
Marisma — Lino Terrace — 18:00
Isaac Oz DJ — Colla Cabasset — 18:00
18:30
Tardeo Paradita Flamenca — Gaiata 6 - Farola-Ravalet — 18:30
Tributo LODVG — Colla Bacalao — 18:30
Los Indios — Escenario Puerta del Sol / Gaiata 3 - Puerta del Sol — 18:30
19:00
TOM BOMBADIL — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 19:00
Resilientes — Colla Bufanuvols / Plaza Mallorca — 19:00
Rumba 13 — El Tablao — 19:00
Magdalena&Galeta Fest: Antidogmatikss, Zorz, Linea Maginot, Gravelbed — La Galeta Daurada — 19:00
Queerfest Magdalena Party — Colla Cabasset — 19:00
Juancasupersub DJ Set — Gaiata 2 - Fadrell / Plaza Fadrell — 19:00
20:00
Pistolitas de Agua — Nature Fest / Plaza Islas Columbretes — 20:00
CARLOS CASTILLO — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 20:00
IKER FRÍAS — Colla Bacalao — 20:00
20:30
Concierto sinfónico "Esencia de la Copla" — Plaza Mayor — 20:30
21:00
Culpables — Colla Bufanuvols / Plaza Mallorca — 21:00
Elias Posh, Monty, Javy Ves y Al Tram Tram DJs — Colla Al Tram Tram / Colla al Tram Tram — 21:00
22:00
EL SERRUCHO — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 22:00
TBC — Gaiata 2 - Fadrell / Plaza Fadrell — 22:00
Lisaa Quer — Colla Cabasset — 22:00
ANDRW — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 22:00
22:30
Indocencia — Escenario Rafalafena / Gaiata 16 - Rafalafena — 22:30
Concierto Valiente Bosque — Recinto de conciertos — 22:30
23:00
Beat2 Festival DJs — Beat2 / Calle Campoamor — 23:00
The Lorian — Colla Bufanuvols / Plaza Mallorca — 23:00
Kinky Band — Colla Bacalao — 23:00
Colmao — La Antigua — 23:00
23:30
Inakproject — La Galeta Daurada — 23:30
Concierto de Juan Magán — Recinto de conciertos — 23:30
The Luxe — Escenario Puerta del Sol / Gaiata 3 - Puerta del Sol — 23:30
DJ Ivanmi — Gaiata 6 - Farola-Ravalet — 23:30
00:00
IKER NIETO — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 00:00
OSCAR MARTÍNEZ DJ De Los 40 — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 00:00
Ella Pincha Sola — Colla Cabasset — 00:00
Discomóvil - Gaiata 13 (Sensal) — Gaiata 13 - Sensal — 00:00
01:00
ALEX CU — Colla del Rei Barbut / Plaza Las Aulas — 01:00
Festival DJ's BANDALAY ESPECIAL B2B — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 01:00
02:00
NANE — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 02:00
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo