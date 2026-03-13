Los conciertos que no te puedes perder este viernes de Magdalena: 45 actuaciones en Castelló

La programación musical de la Magdalena despliega este viernes una amplia ruta de conciertos por toda la ciudad, con actuaciones desde las 15.00 y propuestas que se prolongan hasta bien entrada la madrugada. Escenarios como Hernán Cortés, Puerta del Sol, Del Rey o el recinto de conciertos comparten protagonismo con collas, gaiatas y plazas en una jornada marcada por la variedad de estilos y por nombres como Juan Magán.

Lista de conciertos para este viernes

15:00

Lexis B — Colla Cabasset — 15:00

17:00

ADRIAN MARTINEZ — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 17:00

Genz — Colla Al Tram Tram / Colla al Tram Tram — 17:00

SOMRIU - Tributo Txarango — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 17:00

Dj Thomas + Anthony Pindi — Colla La Cuadra — 17:00

Taranto — Gaiata 2 - Fadrell / Plaza Fadrell — 17:00

17:05

lapop.era — Escenario Puerta del Sol / Gaiata 3 - Puerta del Sol — 17:05

17:30

Vudú — Plaza Tetuán — 17:30

18:00

Alejandro Díaz — Escenario Rafalafena / Gaiata 16 - Rafalafena — 18:00

Marisma — Lino Terrace — 18:00

Isaac Oz DJ — Colla Cabasset — 18:00

18:30

Tardeo Paradita Flamenca — Gaiata 6 - Farola-Ravalet — 18:30

Tributo LODVG — Colla Bacalao — 18:30

Los Indios — Escenario Puerta del Sol / Gaiata 3 - Puerta del Sol — 18:30

19:00

TOM BOMBADIL — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 19:00

Resilientes — Colla Bufanuvols / Plaza Mallorca — 19:00

Rumba 13 — El Tablao — 19:00

Magdalena&Galeta Fest: Antidogmatikss, Zorz, Linea Maginot, Gravelbed — La Galeta Daurada — 19:00

Queerfest Magdalena Party — Colla Cabasset — 19:00

Juancasupersub DJ Set — Gaiata 2 - Fadrell / Plaza Fadrell — 19:00

20:00

Pistolitas de Agua — Nature Fest / Plaza Islas Columbretes — 20:00

CARLOS CASTILLO — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 20:00

IKER FRÍAS — Colla Bacalao — 20:00

20:30

Concierto sinfónico "Esencia de la Copla" — Plaza Mayor — 20:30

21:00

Culpables — Colla Bufanuvols / Plaza Mallorca — 21:00

Elias Posh, Monty, Javy Ves y Al Tram Tram DJs — Colla Al Tram Tram / Colla al Tram Tram — 21:00

22:00

EL SERRUCHO — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 22:00

TBC — Gaiata 2 - Fadrell / Plaza Fadrell — 22:00

Lisaa Quer — Colla Cabasset — 22:00

ANDRW — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 22:00

22:30

Indocencia — Escenario Rafalafena / Gaiata 16 - Rafalafena — 22:30

Concierto Valiente Bosque — Recinto de conciertos — 22:30

23:00

Beat2 Festival DJs — Beat2 / Calle Campoamor — 23:00

The Lorian — Colla Bufanuvols / Plaza Mallorca — 23:00

Kinky Band — Colla Bacalao — 23:00

Colmao — La Antigua — 23:00

23:30

Inakproject — La Galeta Daurada — 23:30

Concierto de Juan Magán — Recinto de conciertos — 23:30

The Luxe — Escenario Puerta del Sol / Gaiata 3 - Puerta del Sol — 23:30

DJ Ivanmi — Gaiata 6 - Farola-Ravalet — 23:30

00:00

IKER NIETO — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 00:00

OSCAR MARTÍNEZ DJ De Los 40 — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 00:00

Ella Pincha Sola — Colla Cabasset — 00:00

Discomóvil - Gaiata 13 (Sensal) — Gaiata 13 - Sensal — 00:00

01:00

ALEX CU — Colla del Rei Barbut / Plaza Las Aulas — 01:00

Festival DJ's BANDALAY ESPECIAL B2B — Escenario Del Rey / Gaiata 5 - Huerto Sogueros — 01:00

02:00

NANE — Escenario Hernán Cortés / Plaza Hernán Cortés — 02:00