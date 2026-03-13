Un desfile épico para el 50º aniversario de Moros d'Alqueria: día y hora, itinerario...

La asociación cultural Moros d’Alqueria celebrará un desfile extraordinario con motivo del 50º aniversario de su fundación, en el que se representarán los más de 500 años de presencia andalusí en la ciudad de Castelló. Una cita histórica que reunirá a cerca de 1.400 participantes y convertirá el centro de la ciudad en un gran escenario festivo, cultural y simbólico. El pasacalle recorrerá algunas de las principales vías de la ciudad con el siguiente itinerario: salida desde la calle Sanahuja, continuará por plaza María Agustina, calle Gobernador, calle Asensi, plaza de la Paz, Puerta del Sol, calle Enmedio y finalizará en el cruce de las Cuatro Esquinas (intersección de la calle Enmedio con Colón). Será el sábado 14 de marzo a las 20.30 horas y el periódico Mediterráneo aprovechará tal efeméride para publicar en su edición de ese día de un suplemento especial en el que se detallará cómo será el desfile y habrá un recordatorio sobre los orígenes de la asociación.

Moros d'Alqueria. / Gabriel Utiel

La organización ha invitado a escuadras moras y cristianas tanto de la provincia de Castellón como del resto de la Comunitat Valenciana, lo que refuerza el carácter integrador y conmemorativo del acto. Así, han confirmado su participación las escuadras Bereber Els Borts de Cocentaina, Tariks de Muro de Alcoy, representantes de Els Verds y La Llana de Alcoy, una representación conjunta de todas las escuadras moras y cristianas de Ontinyent, así como las escuadras Moras y Cristianas de la Vilajoiosa (Negres i Destralers), La Cañeta de Xixona, Moros y Cristianos de Peñíscola y Moros d’en Trilles del Grau de Castelló, entre otras.

Invitadas al desfile extraordinario. / Mediterráneo

Como invitados especiales participarán Los Salvajes, que desfilarán acompañados por la Banda de Villena, cuyo director ha sido recientemente galardonado en el Concurso de Marchas Moras organizado por la propia asociación dentro de los actos conmemorativos de su cincuentenario. El desfile estará amenizado por un total de 15 bandas de música, todas ellas procedentes de la provincia de Castellón, así como por la actuación de cinco ballets, por lo que se ofrecerá un espectáculo de gran riqueza musical y visual para el público asistente. El cierre corresponderá al bloque principal de Moros d’Alqueria, en el que desfilarán también familiares y miembros de distintas generaciones, simbolizando la continuidad de la gran familia mora de Castellón, verdadero activo humano de la asociación.

Galería de fotos: Moros d'Alqueria entrega los premios de su fundación / Toni Losas

Recreación histórica

El desfile extraordinario recreará un recorrido simbólico por los grandes momentos de Al-Andalus, desde el año 711, cuando las tropas de Ṭāriq ibn Ziyad iniciaron siete siglos de presencia musulmana en la península, pasando por el esplendor del Califato Omeya y la Córdoba de ʿAbd al-Rahman III.

Evocará también la fragmentación en taifas, el renacimiento artístico y político de figuras como Al-Muqtadir y la memoria del Cid en tierras valencianas. Continuará con la impronta de los imperios almorávide y almohade y culminará en la etapa de las últimas taifas y la resistencia de las alquerías moras del norte del Xarq, cuyos hombres defendieron durante más de dos siglos una tierra de frontera hasta su caída definitiva, episodio que selló el final de aquella etapa histórica, pero que dejó una herencia cultural que todavía hoy forma parte de nuestra identidad como pueblo.

Los Salvales. / Mediterráneo

Medio siglo vertebrando cultura

Moros d’Alqueria desfiló por primera vez en el Pregó de las fiestas de la Magdalena en 1976 y se integró desde entonces como uno de los referentes del desfile histórico y costumbrista que marca el inicio de las fiestas fundacionales de Castelló. A lo largo de estas cinco décadas, la asociación se ha consolidado como un eje vertebrador del entorno cultural y festivo de la ciudad y promueve la tradición de los moros y cristianos y la memoria del pasado árabe-andalusí en nuestra tierra tanto a nivel local como internacional, así como valores como la tolerancia, la convivencia y la hospitalidad.