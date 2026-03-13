Así se ven las fiestas de la Magdalena desde dos bandas de música internacionales: Japón y Hungría nos los cuentan

El Festival de Música de Festa, en el que participan seis bandas internacionales, es también un aliciente para promocionar la semana grande.

Dos miembros de dos formaciones que se encuentran en la capital de la Plana, cuentan su experiencia en primera persona.

Tamaki Kojima es miembro de banda Waseda University Marching Band, de Tokio (Japón). Junto a sus 60 compañeras y el director profesor, Hisashi Kawaguchi, participan en el Festival y ayer fueron una verdadera atracción por su gran coreografía e interpretación de todos los temas musicales.

Galería de imágenes: XXXV Festival Internacional de Música de Festa / Toni Losas

«Estamos muy felices por las fiestas y por la respuesta de la gente», explicó Kojima a Mediterráneo. Es la tercera vez que su banda participa en el festival aunque ella y sus compañeras son nuevas en estas lides y han están «encantadas» porque «el público siente mucho la música». Para traer su espectáculo a Castelló han tenido que ensayar duro «después de las clases pero estar aquí es muy divertido». «También nos hemos informado sobre la ciudad y el público ante el que íbamos a actuar», concluyó la joven, quien se mostró eufórica tras la actuación de la banda y ante un público que les aplaudió a rabiar.

Zsofia Antal es miembro de la Debreceni Majorette Együttes, de Hungría. Una formación que actuó en segundo lugar en el escenario de la plaza Mayor y que ofreció un espectáculo musical del que formaron parte también las majorettes. Está muy contenta de actuar en Castelló por primera vez aunque la banda a la que pertenece ya estuvo en otras ediciones de la semana grande de la capital de la Plana.

«Las fiestas son alucinantes y lo pasamos muy bien porque estamos disfrutando mucho de estas celebraciones», explicó la joven, quien mostró su ilusión por participar en este Festival de Música de Festa Internacional.

«Castellón es una ciudad muy bonita y aquí estamos muy felices», concluyó Antal. Después de actuar en el centro de la ciudad, los miembros de la formación se desplazaron hasta el Primer Molí donde pudieron ver la mascletà, algunos de ellos, por primera vez.