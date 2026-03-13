Leticia Sabater la 'lía' en la colla Bacalao durante las fiestas de la Magdalena de Castelló

Dos horas de locura y diversión. Así fue la actuación de Leticia Sabater en la colla Bacalao de la que este viernes disfrutaron decenas de castellonenses que corearon los temas más conocidos de la reina de la salchipapa, así como versiones de otras canciones hasta una docena.

Sabater llegó a la colla procedente del hotel donde se hospedaba y una vez en el backstage que le prepararon, se cambió de ropa para la actuación antes de departir con los miembros del ente vinculado que se fotografiaron con ella.

A la hora establecida, subió al escenario con su larguísima melena rubia característica y ataviada con una chaqueta roja de la que se despojó más tarde y dejó al descubierto un conjunto interior lencero del mismo color de bragas y sujetador, que complementaba con unas botas altas, también rojas, y unos mitones.

Durante todo el espectáculo, hizo gala de la simpatía que la caracteriza y hasta dejó subir al escenario a algunas personas a las que les cantó el cumpleaños feliz. Además, jugó con el público con pistolas de agua y combinó sus canciones con sus bailes característicos y movimientos sexys que arrancaron fuertes aplausos de un público que lo pasó en grande con su actuación.

Cuando terminó el espectáculo, incluso se sentó al principio del escenario donde los castellonenses pudieron fotografiarse con ella, que se mostró muy cercana en todo momento.