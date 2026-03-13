"Quiero vivir la Magdalena con mi hijo autista, pero no puedo": El duro testimonio de una madre en Castelló

Las fiestas de la Magdalena llenan Castellón de música, desfiles, pólvora, luces y miles de personas en la calle. Son, para muchos castellonenses, el gran momento del año; su mejor semana. Pero hay familias que las viven de otra manera: con amor, con anticipación… y también con renuncias silenciosas.

Es el caso de una madre que comparte su día a día en el perfil @mentalimente, y que ha puesto voz a una realidad que muchas familias conocen bien: cómo se viven unas fiestas multitudinarias cuando tu hijo tiene autismo severo no verbal.

Su testimonio rompe uno de los tópicos más repetidos. Su hijo no lo pasa mal con todo lo que, en teoría, debería saturarle. Ni las multitudes ni los ruidos fuertes como los petardos son, en su caso, el principal problema. Aunque llevan cascos que bloquean el ruido, muchas veces ni siquiera necesitan usarlos. Pueden pasear por las calles y también han ido a ver desfiles.

Pero la dificultad aparece donde casi nadie mira.

Imagen de la mascletà de este viernes de Magdalena en Castelló. / TONI LOSAS

Cuando empiezan a caer caramelos durante los actos festivos, explica esta madre, llega el descontrol. "Podemos hacer una exepción y darle uno o dos, pero él quiere muchos más", lamenta. Y ahí empieza una situación difícil de gestionar en medio de una celebración pensada para disfrutar, no para contener una crisis.

A eso se suma otro elemento muy propio de las fiestas y aparentemente inofensivo: el confeti. En su caso, no es un detalle menor. "Si veía confeti en el suelo, se tiraba a cogerlo para comérselo", afirma. El problema, cuenta, se alargaba mucho más allá del acto en sí, porque aunque se limpien las calles, "siempre quedan restos durante días o incluso semanas en distintos puntos de la ciudad".

Y entonces la fiesta deja de ser solo una fiesta.

La propia evidencia y las entidades especializadas recuerdan que el autismo es un espectro muy diverso y que no todas las personas lo viven igual. La Organización Mundial de la Salud señala que las capacidades y necesidades de las personas autistas varían ampliamente, mientras que Autismo España subraya que algunas pueden presentar hiper o hiporreactividad ante estímulos sensoriales, algo que condiciona su participación en actividades de ocio y en entornos masivos.

Eso explica por qué no existe una única forma de vivir unas fiestas con autismo. Hay niños que no toleran la pólvora, otros que sí. Hay quienes necesitan cascos, quienes necesitan salir rápido de una zona concurrida y quienes, como el hijo de esta madre, pueden soportar bien el ruido pero se desregulan con otros detonantes que pasan desapercibidos para la mayoría.

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El testimonio de @mentalimente no habla del rechazo a la fiesta. Habla de algo mucho más doloroso: querer vivir la Magdalena y no poder hacerlo. “Me encantaría poder vestirlo, llevarlo a los desfiles, a la feria, a tantos lugares… pero no se puede”, viene a resumir esta madre en un relato que concentra una frustración compartida por muchas familias.