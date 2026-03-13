La mascletà de Caballer FX-Global Foc tiñe de verde un atronador terremoto que arranca aplausos
Diego Pérez, diseñador y dirección de producción, explica que se han empleado 112,10 kilos de «pólvora valenciana» propia, en un espectáculo «de corte clásico»
Una mascletà «de corte clásico», propuesta de Pirotecnia Caballer FX Global Foc de Moncada, ha protagonizado hoy la jornada festiva en el Primer Molí, de cinco minutos y unos 10 segundos de terremoto. Así lo ha explicado Diego Pérez, director de producción y diseñador, quien ha detallado el uso de 112,10 kilos de pólvora, «pero valenciana, de fabricación propia, y por ello más potente que otras que combinan diversa procedencia».
Los efectos de cartuchería para el cielo
El público ha disfrutado de un espectáculo de cuatro fases aéreas cuya potencia fue al alza en la cadencia de disparo, con efectos de cartuchería: silbatos, roncadoras, chicharras, carcasas de efectos, descargas de truenos y crepitantes.
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón; la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y concejales entre otras autoridades, han presidido el disparo de la mascletà de esta cuarta jornada del XXX Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló.
El verde de Magdalena como homenaje a la ciudad
Luego se ha iniciado la fase terrestre de cinco fuegos con acompañamiento aéreo y énfasis en el color, gracias a las descargas de trueno verdes. Seguidamente, llegó el terremoto en dos fases «muy muy potentes» y multicolor, previo al final aéreo: pantalla con chicharras, descarga y bombardeo de truenos. Todo se remató con golpe de chicharras y la fuerza de los truenos. ¡De impacto!
La primera mascletà para una joven de Zaragoza
Entre el público, Batiste y Carmen, de Castelló, que son asiduos a la mascletà. Y también jóvenes, como Sonia, que es la primera vez que veía un espectáculo pirotécnico de este tipo y le ha parecido "bonito". Iba acompañada de sus amigas, Isabel, de Castelló; y Carla, de Onda.
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