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La ciudad encara la recta final de las fiestas de la Magdalena 2026

Música, globos, ‘animales’, luces y bailes animan un espectacular desfile en las fiestas de la Magdalena de Castelló

Un pulpo de siete metros ha sido la principal novedad de este acto que ha reunido a 800 participantes que interactuaron con el público infantil y que ha contado con 15 agrupaciones y seis bandas internacionales

Espectacular desfile de animación con figuras gigantes, música y globos de las fiestas de la Magdalena de Castelló

Espectacular desfile de animación con figuras gigantes, música y globos de las fiestas de la Magdalena de Castelló

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Espectacular desfile de animación con figuras gigantes, música y globos / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El desfile internacional de animación ha sido, un año más, un frenesí de música, luces, bailes y 15 grupos que han hecho disfrutar sobremanera a los cientos de castellonenses que han salido a la calle para asistir a este acto de una hora y media de duración aproximadamente y con el que la capital ha encarado este viernes ya la recta final de las fiestas de la Magdalena. A media tarde, la Junta de Festes ha dado el pistoletazo de salida a la comitiva que ha sido muy aplaudida por los asistentes y, en especial, por los más pequeños que han mostrado su gran entusiasmo al interactuar con las figuras y los participantes que han llegado a los 800.

El pulpo de globos de siete metros de longitud ha sido una de las principales novedades del desfile de animación.

El pulpo de globos de siete metros de longitud ha sido una de las principales novedades del desfile de animación. / Toni Losas

Representantes de los Carnavales de Vinaròs; estructuras animadas de entre cinco y seis metros de altura como una marioneta de perro; las seis bandas internacionales que estos días visitan y actúan en la ciudad con motivo de la semana grande (Japón, Hungría, EEUU, Dinamarca, Holanda y Austria) y que han interpretado varios temas que han invitado a bailar a los asistentes; 15 grupos de animación entre los que han destacado un pulpo formado por globos de siete metros de largo (principal novedad de este año) y un pavo real de vidrieras y luz; animales exóticos hinchables del Amazonas como un loro, un camaleón, una araña o de la prehistoria y el ballet de Ana Botella, la colla Xaloc y Llum d’Orient, entre otros colectivos y compañías de teatro de calle, han causado sensación además de arrancar fuertes aplausos. Las personas con movilidad reducida también han tenido su espacio propio (en las plazas María Agustina, Borrull y Fadrell y en la calle Gobernador), para poder presenciar este desfile de animación que ha sido uno de los actos más participativos de la semana grande. Tampoco han faltado la reina de las fiestas de Castelló, Clara Sanz, y la reina infantil, Ana Colón, junto a las damas de la Ciudad, que lo han pasado estupendamente ya que han sido muchos los momentos en los que los espectáculos les han arrancado carcajadas y sonrisas.

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Este desfile repleto de color y de fantasía, con música local e internacional y mucha diversión ha sido muy bien acogido por parte de los numerosos asistentes y se ha consolidado como uno de los actos ya imprescindibles de las fiestas fundacionales de Castelló y que se repite año tras año con gran éxito.

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