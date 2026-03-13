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Programa de la Magdalena del 14 de marzo: todos los actos y conciertos del sábado

Todos los actos del penúltimo día de las fiestas de Castelló

Fotogalería de la ofrenda de la Magdalena 2025

Fotogalería de la ofrenda de la Magdalena 2025

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castelló

A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 14 de marzo, el penúltimo día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Sábado 14 de marzo

  • 11:00 h | Cant d’estil por la Associació Cant d'Estil de Castelló en la plaza Huerto Sogueros.
  • 11:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 12, El Grao.
  • 11:30 h | Recepción oficial a las delegaciones de bandas en el Ayuntamiento, participantes en el XXXV Festival Internacional de Música de Festa.
  • 12:00 h | Mascletà en el puerto pesquero en la c/ Escollera de Poniente, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
  • 12:00 h | XI Trobada de Muixerangues de Castelló al inicio de la Avenida Lledó, con la participación de distintas agrupaciones.
Las mejores imágenes de la X Trobada de Muixerangues de Castelló en la plaza Huerto Sogueros

Las mejores imágenes de la X Trobada de Muixerangues de Castelló en la plaza Huerto Sogueros / Gabriel Utiel

  • 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.
  • 12:30 h | Recepción oficial a las Reinas de municipios de la provincia en el Ayuntamiento de Castelló.
  • 14:00 h | Sexta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Tamarit.
  • 16:00 h | Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó con recorrido desde la plaza Mayor hasta la basílica.
  • 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo.
Talavante estuvo por encima de sus dos toros y de no ser por los aceros, no se hubiera ido de vacío.

Talavante estuvo por encima de sus dos toros y de no ser por los aceros, no se hubiera ido de vacío. / Jordi Juárez

  • 17:00 h | VII Campeonato de Morra ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Escultor Viciano.
  • 17:00 h | DJ Theo Bones. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 18:00 h | Teatro: ‘Pic-Nic’ en el Teatre del Raval, a cargo de Espiral de Teatro.
  • 18:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Huerto Sogueros.
  • 18:30 h | The Lorian. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 20:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Atzavara Grup de Ball”.
  • 20:00 h | Concierto extraordinario de la U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Band en la plaza Mayor.
  • 20:30 h | Desfile extraordinario 50 aniversario Moros d'Alquería con recorrido por el centro de la ciudad.
Escuadra de Moros d'Alqueria en el Pregó del pasado año.

Escuadra de Moros d'Alqueria en el Pregó del pasado año. / Kmy Ros

  • 21:00 h | Malaidea. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
  • 22:30 h | Actuación de Carlos Álvarez en el recinto de conciertos.
  • 23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).
  • 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
  • 23:30 h | Actuación de DePol en el recinto de conciertos.
  • 23:30 h | Orquesta La Viva. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 00:00 h | Juan Nadie. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

  • 12:30 Five
  • 17:00 Five
  • 19:00 Vudú
  • 21:30 El Serrucho
  • 23:00 Bandalay (Old School)

Plaza Tetuán

  • 12:00 The Wild Boories
  • 17:30 Los Makis

Colla del Rei Barbut - Les Aules

  • 17:00 DJ Theo Bones
  • 18:30 The Lorian
  • 23:30 Orquesta La Viva

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

  • 21:00 Malaidea
  • 00:00 Juan Nadie

Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca

  • 19:00 Quinto Elemento
  • 20:30 Five
  • 22:00 El Pulpo
  • 23:30 Los Indios

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 10:30 Apertura + almuerzo
  • 12:00 Apertura escenario
  • 12:30 Synthesis
  • 17:00 Aniversario 15 THE END
  • 18:00 Actuaciones musicales
  • 23:30 Kinky Band

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • 15:00 Ofrenda
  • 17:30 Grupos musicales hasta cierre
  • Cena comisión carpa

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 08:30 Despertà pels carrers del sector
  • 11:00 Obertura de la tasca
  • 12:00 Festa a la Plaça Borrull
  • 15:30 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
  • 21:30 Sopar de germanor
  • 22:30 Actuació Orquesta a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 13:00 The Mash
  • 14:00 6ª jornada Mascletaes
  • 16:00 Ofrena de flors
  • 19:00 Paradita Flamenca
  • 21:00 Música amb DJ
  • 23:00 Colmao (Rumba)
  • 01:00 Música amb DJ (fins a les 03:00)

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 11:00 Obertura de la Tasca
  • 14:00 Mascletà
  • 16:00 Ofrena de flors
  • 22:00 Sopar de pa i porta
  • 23:00 Castell de focs
  • 23:30 Nit temàtica amb discomòbil

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

  • 12:00 Concurs de paelles
  • 14:00 Dinar de germanor

Gaiata 14 — Castàlia

  • 11:00 Obertura de la Tasca
  • 14:00 Mascletà
  • 16:00 Ofrena de flors
  • 22:00 Sopar de pa i porta
  • 23:00 Castell de focs
  • 23:30 Nit temàtica amb discomòbil

Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)

  • 22:00  Torra Popular (10€ — 5 piezas + alioli + pan + bebida; reserva WhatsApp 658 826 872)

Noticias relacionadas

Gaiata 19 — La Cultural

  • 10:00 Apertura de la carpa
  • 16:00 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
  • 21:00 Cena de pa i porta
  • 22:30 Festa flamenca: Rumba 13 + Disc mòbil
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