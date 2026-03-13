Programa de la Magdalena del 14 de marzo: todos los actos y conciertos del sábado
Todos los actos del penúltimo día de las fiestas de Castelló
A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 14 de marzo, el penúltimo día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Sábado 14 de marzo
- 11:00 h | Cant d’estil por la Associació Cant d'Estil de Castelló en la plaza Huerto Sogueros.
- 11:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 12, El Grao.
- 11:30 h | Recepción oficial a las delegaciones de bandas en el Ayuntamiento, participantes en el XXXV Festival Internacional de Música de Festa.
- 12:00 h | Mascletà en el puerto pesquero en la c/ Escollera de Poniente, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
- 12:00 h | XI Trobada de Muixerangues de Castelló al inicio de la Avenida Lledó, con la participación de distintas agrupaciones.
- 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.
- 12:30 h | Recepción oficial a las Reinas de municipios de la provincia en el Ayuntamiento de Castelló.
- 14:00 h | Sexta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Tamarit.
- 16:00 h | Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó con recorrido desde la plaza Mayor hasta la basílica.
- 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo.
- 17:00 h | VII Campeonato de Morra ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Escultor Viciano.
- 17:00 h | DJ Theo Bones. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 18:00 h | Teatro: ‘Pic-Nic’ en el Teatre del Raval, a cargo de Espiral de Teatro.
- 18:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Huerto Sogueros.
- 18:30 h | The Lorian. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 20:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Atzavara Grup de Ball”.
- 20:00 h | Concierto extraordinario de la U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Band en la plaza Mayor.
- 20:30 h | Desfile extraordinario 50 aniversario Moros d'Alquería con recorrido por el centro de la ciudad.
- 21:00 h | Malaidea. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 22:30 h | Actuación de Carlos Álvarez en el recinto de conciertos.
- 23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).
- 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
- 23:30 h | Actuación de DePol en el recinto de conciertos.
- 23:30 h | Orquesta La Viva. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 00:00 h | Juan Nadie. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
Escenarios de collas y gaiatas
Escenario Rey Don Jaime
- 12:30 Five
- 17:00 Five
- 19:00 Vudú
- 21:30 El Serrucho
- 23:00 Bandalay (Old School)
Plaza Tetuán
- 12:00 The Wild Boories
- 17:30 Los Makis
Colla del Rei Barbut - Les Aules
- 17:00 DJ Theo Bones
- 18:30 The Lorian
- 23:30 Orquesta La Viva
Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)
- 21:00 Malaidea
- 00:00 Juan Nadie
Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca
- 19:00 Quinto Elemento
- 20:30 Five
- 22:00 El Pulpo
- 23:30 Los Indios
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 10:30 Apertura + almuerzo
- 12:00 Apertura escenario
- 12:30 Synthesis
- 17:00 Aniversario 15 THE END
- 18:00 Actuaciones musicales
- 23:30 Kinky Band
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- 15:00 Ofrenda
- 17:30 Grupos musicales hasta cierre
- Cena comisión carpa
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 08:30 Despertà pels carrers del sector
- 11:00 Obertura de la tasca
- 12:00 Festa a la Plaça Borrull
- 15:30 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
- 21:30 Sopar de germanor
- 22:30 Actuació Orquesta a la Plaça Borrull
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 13:00 The Mash
- 14:00 6ª jornada Mascletaes
- 16:00 Ofrena de flors
- 19:00 Paradita Flamenca
- 21:00 Música amb DJ
- 23:00 Colmao (Rumba)
- 01:00 Música amb DJ (fins a les 03:00)
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 11:00 Obertura de la Tasca
- 14:00 Mascletà
- 16:00 Ofrena de flors
- 22:00 Sopar de pa i porta
- 23:00 Castell de focs
- 23:30 Nit temàtica amb discomòbil
Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)
- 12:00 Concurs de paelles
- 14:00 Dinar de germanor
Gaiata 14 — Castàlia
- 11:00 Obertura de la Tasca
- 14:00 Mascletà
- 16:00 Ofrena de flors
- 22:00 Sopar de pa i porta
- 23:00 Castell de focs
- 23:30 Nit temàtica amb discomòbil
Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)
- 22:00 Torra Popular (10€ — 5 piezas + alioli + pan + bebida; reserva WhatsApp 658 826 872)
Gaiata 19 — La Cultural
- 10:00 Apertura de la carpa
- 16:00 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Festa flamenca: Rumba 13 + Disc mòbil
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