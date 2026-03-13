El Rollo y Caña gigante de la Diputación de Castellón, un icono de la Magdalena que triunfa

El balcón principal de la Diputación de Castellón, en la calle Mayor, luce este año uno de los símbolos más queridos de las fiestas fundacionales de la ciudad en un formato monumental que no ha pasado desapercibido para vecinos y visitantes. Un espectacular Rollo y Caña gigante, visible desde distintos puntos del centro, se ha convertido en uno de los focos de atención durante los días grandes de la Magdalena y en uno de los elementos más fotografiados del recorrido festivo.

Traslado de la figura monumental / Javier Ortí

La instalación reinterpreta a gran escala uno de los emblemas más representativos de la Romeria de les Canyes. La pieza está formada por una caña de 8,5 metros de altura y 45 centímetros de diámetro, coronada por un gran rollo de 1,8 metros, unido mediante una cinta verde de Magdalena de 15 metros de longitud. El conjunto reproduce con fidelidad el símbolo que cada año acompaña a miles de romeros en su camino hasta la ermita de la Magdalena.

La iniciativa parte de la Diputación de Castellón, que ha apostado por trasladar al espacio público uno de los iconos populares de la Magdalena con una intervención de gran formato que refuerza el ambiente festivo del centro de la ciudad.

'Made in Morella'

El Rollo y Caña en el taller / Ortí

El proyecto ha sido diseñado por el estudio morellano ARC Estudi Disseny, que planteó el reto de llevar un objeto cotidiano de la fiesta a una escala monumental sin perder su esencia. Para ello se diseñó una estructura interior metálica recubierta de fibra de vidrio, un material que permite construir piezas de gran volumen con un peso reducido y garantizar su resistencia en la fachada. La realización de la pieza también ha contado con la colaboración de artistas y profesionales del territorio especializados en grandes estructuras festivas. Hugo, Cristóbal y Guillermo han participado en la fabricación y montaje de la instalación, aportando su experiencia en la construcción de elementos escenográficos de gran formato. Los tres ya han destacado en otras ocasiones en la elaboración de carrozas para el Anunci de Morella y en distintos elementos de los decorados del Sexenni. "El Rollo y Caña es un símbolo muy querido por la gente de Castellón. El desafío era ampliarlo hasta una escala monumental manteniendo su identidad y que siguiera siendo reconocible para todo el mundo”, explica Jorge Querol, fundador del estudio. “Nos gusta trabajar con objetos que forman parte de la memoria colectiva y transformarlos en piezas que sorprendan cuando aparecen en el espacio público”.

"El Rollo y Caña es un símbolo muy querido por la gente de Castellón. El desafío era ampliarlo hasta una escala monumental manteniendo su identidad"

20 aniversario

Una grúa pone recto el Rollo y Canya. / JAVIER ORTÍ

ARC Estudi Disseny cumple además este año su 20 aniversario. El estudio, fundado y dirigido por el emprendedor morellano Jorge Querol, se ha consolidado a lo largo de dos décadas como uno de los equipos creativos con mayor recorrido en proyectos de diseño y comunicación en la provincia de Castellón. Desde su base en Morella, la empresa ha participado en numerosas iniciativas vinculadas al diseño institucional, la cultura y la promoción del territorio, demostrando que también desde el medio rural se pueden impulsar proyectos creativos con proyección provincial. A lo largo de estos años el estudio ha participado en diferentes proyectos vinculados a la comunicación institucional y al diseño cultural, entre ellos el rediseño de la identidad visual de la propia Diputación de Castellón, además de diversas intervenciones expositivas, proyectos gráficos y acciones creativas vinculadas al territorio.

Más allá de su carácter artístico, la instalación se ha convertido ya en una de las imágenes más comentadas de esta Magdalena. En apenas unos días ha pasado a formar parte del paisaje festivo del centro de Castellón y muchos ciudadanos confían en que la iniciativa se consolide en futuras ediciones como uno de los símbolos visuales de la fiesta.