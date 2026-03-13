El taxi hará un paro inédito en Magdalena: viajes gratis durante dos horas en Castellón

El sector del taxi llevará a cabo una protesta poco habitual durante las fiestas de la Magdalena en Castellón. Será una huelga “a la japonesa”, es decir, con más servicio y gratuito en lugar de parar la actividad.

Según ha anunciado el propio sector, el 14 de marzo el servicio de taxi será gratis de 13.00 a 15.00 horas en València y Castellón. Además, el 18 de marzo, también de 13.00 a 15.00 horas, la gratuidad se aplicará en València y Alicante.

La medida coincide, según subrayan los taxistas, con los paros anunciados por Metrovalencia y el TRAM d'Alacant.

Protesta contra la situación del sector

Desde el sector advierten del “peligro” de perder el taxi como servicio público y reclaman medidas urgentes frente a lo que consideran una “liberalización encubierta” de las VTC en zonas urbanas y una “liberalización total” en las interurbanas.

En este sentido, los representantes del taxi de la Comunitat Valenciana sostienen que no puede autorizarse “una sola autorización urbana de VTC” sin informes de necesidad y afectación al tráfico y a los servicios públicos de transporte en todos y cada uno de los ayuntamientos afectados.

Noticias relacionadas

Por ello, han anunciado el inicio de “una campaña de protestas sin precedentes” en toda la Comunitat Valenciana.

Toda la información sobre la Magdalena

En Directo

Las calles de Castellón se llenan de color con el Desfile Internacional de Animación El desfile internacional de animación ya llena de color y ambiente festivo las calles más céntricas de Castelló. Un total de 15 espectáculos, seis bandas de música, danzas, personajes y animales exóticos recorren el centro ante la mirada de muchísimo público. Entre las imágenes más llamativas de la tarde, destaca un pulpo de globos de siete metros, uno de los grandes protagonistas del pasacalles.

Iván Fernández Galería: Ambiente de gala en Castelló para disfrutar de Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado / Erik Pradas Crónica social: La plaza de toros de Castelló se viste de gala con Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado Ambiente de lujo en la plaza de toros de Castelló para disfrutar de la corrida con mejor cartel de la Feria de la Magdalena. Los nombres de Roca Rey, Manzanares y Pablo Aguado han congregado a un público ansioso por gozar de su arte, como fue el caso de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Rafael Fabián La otra cara de la Magdalena, destapada por la madre de un niño con autismo en Castelló. / Mediterráneo "Quiero vivir la Magdalena con mi hijo autista, pero no puedo": El duro testimonio de una madre en Castelló Las fiestas de la Magdalena llenan Castellón de música, desfiles, pólvora, luces y miles de personas en la calle. Son, para muchos castellonenses, el gran momento del año; su mejor semana. Pero hay familias que las viven de otra manera: con amor, con anticipación… y también con renuncias silenciosas. Es el caso de una madre que comparte su día a día en el perfil @mentalimente, y que ha puesto voz a una realidad que muchas familias conocen bien: cómo se viven unas fiestas multitudinarias cuando tu hijo tiene autismo severo no verbal. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Yolanda Peris Mediterráneo Un desfile épico para el 50º aniversario de Moros d'Alqueria: día y hora, itinerario... La asociación cultural Moros d’Alqueria celebrará un desfile extraordinario con motivo del 50º aniversario de su fundación, en el que se representarán los más de 500 años de presencia andalusí en la ciudad de Castelló. Una cita histórica que reunirá a cerca de 1.400 participantes y convertirá el centro de la ciudad en un gran escenario festivo, cultural y simbólico. El pasacalle recorrerá algunas de las principales vías de la ciudad. Conoce todos los detalles pinchando aquí.