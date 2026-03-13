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El taxi hará un paro inédito en Magdalena: viajes gratis durante dos horas en Castellón

Una huelga “a la japonesa”, es decir, con más servicio y gratuito en lugar de parar la actividad

Taxis en Castellón.

Taxis en Castellón. / Mediterráneo

Sergi Juan

El sector del taxi llevará a cabo una protesta poco habitual durante las fiestas de la Magdalena en Castellón. Será una huelga “a la japonesa”, es decir, con más servicio y gratuito en lugar de parar la actividad.

Según ha anunciado el propio sector, el 14 de marzo el servicio de taxi será gratis de 13.00 a 15.00 horas en València y Castellón. Además, el 18 de marzo, también de 13.00 a 15.00 horas, la gratuidad se aplicará en València y Alicante.

La medida coincide, según subrayan los taxistas, con los paros anunciados por Metrovalencia y el TRAM d'Alacant.

Protesta contra la situación del sector

Desde el sector advierten del “peligro” de perder el taxi como servicio público y reclaman medidas urgentes frente a lo que consideran una “liberalización encubierta” de las VTC en zonas urbanas y una “liberalización total” en las interurbanas.

En este sentido, los representantes del taxi de la Comunitat Valenciana sostienen que no puede autorizarse “una sola autorización urbana de VTC” sin informes de necesidad y afectación al tráfico y a los servicios públicos de transporte en todos y cada uno de los ayuntamientos afectados.

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Por ello, han anunciado el inicio de “una campaña de protestas sin precedentes” en toda la Comunitat Valenciana.

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