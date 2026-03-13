Las Violant d'Hongria celebran las fiestas de la Magdalena y 'fan germanor' en Castelló

Un grupo de castellonenses que han representado a Na Violant d'Hongria con el paso de los años protagonizaron una comida magdalenera con motivo de la semana grande y en la que recordaron, con mucho cariño, su paso por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, que este año celebra su 75 aniversario. No faltaron las anécdotas y a la cita asistieron Zoraida Martínez (1997), Ruth Mas (2001), Ana Goterris (2018), Andrea Verchili (2019), María Rodríguez (2024), Marina Redó (2017), Bárbara Breva (1992) y Marta Font (2013).

Confían en repetir esta comida de germanor el próximo año. Hay que recordar que la Ordre Bellatora de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta organizó una conferencia sobre Na Violant y una exposición con 22 coronas en el Real Casino Antiguo cedidas por estas castellonenses que han representado a la reina magiar.