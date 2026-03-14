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Acto extraordinario

Castelló vuelve a ‘ser andalusí’ en un desfile multitudinario e histórico

Un total de 24 escuadras, 15 bandas de música, cuatro ballets, 20 caballerías, cinco carrozas y 60 figurantes conforman el pasacalle organizado por los Moros d’Alqueria con motivo de su 50 aniversario

Las imágenes del desfile extraordinario del 50 aniversario de Moros d'Alquería

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Las imágenes del desfile extraordinario del 50 aniversario de Moros d'Alquería /

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló ha vuelto, este sábado, por unas horas a su época de presencia andalusí (fueron más de 500 años) en el espectacular desfile organizado por los Moros d’Alqueria con motivo de su 50 aniversario y en el que han participado 24 escuadras (13 de fuera de la provincia, tres de Castellón y ocho de los Moros de Alqueria), 15 bandas de música, cuatro ballets, 20 caballerías, cinco carrozas y 60 figurantes. No han faltado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ni la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, que también han desfilado.

El pasacalles, que ha comenzado en la calle Sanahuja, ha causado sensación en el numeroso público asistente que ha vitoreado a los 1.400 participantes a su paso por el centro de la ciudad los cuales mostraron sus majestuosos trajes al ritmo de las marchas moras. El desfile extraordinario ha recreado el recorrido simbólico por los grandes momentos de Al-Andalus y como invitados especiales han salido Los Salvajes y escuadras cristianas que ha reforzado el carácter integrador del acto.

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