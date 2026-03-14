Acto extraordinario
Castelló vuelve a ‘ser andalusí’ en un desfile multitudinario e histórico
Un total de 24 escuadras, 15 bandas de música, cuatro ballets, 20 caballerías, cinco carrozas y 60 figurantes conforman el pasacalle organizado por los Moros d’Alqueria con motivo de su 50 aniversario
Castelló ha vuelto, este sábado, por unas horas a su época de presencia andalusí (fueron más de 500 años) en el espectacular desfile organizado por los Moros d’Alqueria con motivo de su 50 aniversario y en el que han participado 24 escuadras (13 de fuera de la provincia, tres de Castellón y ocho de los Moros de Alqueria), 15 bandas de música, cuatro ballets, 20 caballerías, cinco carrozas y 60 figurantes. No han faltado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ni la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, que también han desfilado.
El pasacalles, que ha comenzado en la calle Sanahuja, ha causado sensación en el numeroso público asistente que ha vitoreado a los 1.400 participantes a su paso por el centro de la ciudad los cuales mostraron sus majestuosos trajes al ritmo de las marchas moras. El desfile extraordinario ha recreado el recorrido simbólico por los grandes momentos de Al-Andalus y como invitados especiales han salido Los Salvajes y escuadras cristianas que ha reforzado el carácter integrador del acto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo