Castelló muestra su cariño a la Lledonera en una emotiva ofrenda

Como cada segundo sábado de Magdalena, Castelló ha rendido homenaje a su patrona con una multitudinaria ofrenda floral, que ha puesto de manifiesto, una vez más, el cariño que la población profesa a la Mare de Deu del Lledó.

Perfectamente organizados y coordinados más de 4.000 personas, pertenecientes a los distintos colectivos culturales y sociales, así como los miembros del món de la festa han realizado el tradicional recorrido desde la plaza Mayor hasta la Basílica para hacer entrega de más de 2.500 ramos de claveles, rosas y flores silvestres a la Mareta.

El pasacalle se ha iniciado puntualmente a las 16.00 horas, encabezado por la música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters y els vestidors, a quienes han escoltado la Milicia Honrada de Castellon 1809, que ha desfilado ataviada con ropajes de la época y ha dado paso a la salida de cientos de particulares que han querido sumarse al tributo a su patrona.

Comitiva

Los miembros de 17 colegios, cuatro grupos periféricos, escuelas de danza, Centro Galego de Castelló, la Casa Regional de Castilla La Mancha, el Centro Cultural Andaluz de Castellón y el Centro Aragonés de Castellón han sido los siguientes. En esta ocasión, también se ha sumado la presencia en la ofrenda castellonense de las Cevex (Casas de Valencia en el Exterior), puesto que la Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza no se ha querido perder el evento y ha rendido homenaje a la Virgen acompañada por la Casa de Valencia en Gavá y la Casa de Valencia en Paris.

La comitiva ha continuado con los integrantes de numerosas asociaciones, cofradías (Parroquia San José Obrero, Cristo Medinacelli, Santa MarÍa Magdalena de Castellón y la Purísima Sangre) y representantes de les festes de carrer, los Cavallers Templers de Castell, Host del Castell Vell y L’Aljama, que han lucido su castellonerismo y devoción pese a que las nubes comenzaban a amenazar en el horizonte. Sin embargo, estos colectivos y los que les han seguido, en un infinito discurrir por la avenida de Lidón, como las 21 collas de la Federació de Colles, no han perido la ilusión por llegar frente a la Mare de Déu del Lledó y presentarle su cariño en forma de ramo.

No han faltado a la cita tampoco entes vinculados, como la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Na Violant d’Hongria y sus dones de companya.

Emotiva llegada

El avance de las 19 gaiatas hacia la Basílica ante las miradas de cientos de conciudanos, seguido de la presencia de las reinas de diferentes poblaciones de la provincia, la fallera mayor de Valencia y su corte de honor, así como las reinas y reinas infantiles de Castelló de otros años y las reinas y cortes del 2025, anunciaban el preludio de uno de los momentos más emotivos, la llegada de las reinas de las fiestas de Castelló de 2026, Ana Colon y Clara Sanz, y las damas de la ciudad a la explanada. Allí, acompañadas por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la concejala de Fiestas, Noelia Selma, las máximas representantes, han sido recibidas entre aplausos del público.

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Arropadas por el calor de los castellonenses, las reinas han accedido al templo, donde han depositadi sus ramos a los pies de la Mare de Déu del Lledó. Seguidamente, el obispo de la diócesis Segorbe-Castelló, ha pronunciado unas palabras y ha dado paso a la Salve en honor a la Lledonera, que ha hecho brotar lágrimas de sincera emoción de los rostros de todos los presentes.