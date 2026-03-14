Testimonio
El diestro castellonense Ramón Bustamante: ya es abuelo de dos nietos y con un hijo que quiere ser torero
Acude a la plaza con su hijo pequeño, Cristian
Ramón Bustamente, quien fuera figura del toreo castellonense a finales de los 90 y principios de los 2000, ha acudido este sábado a la plaza de toros junto a su hijo pequeño, Cristian Bustamante, quien también quiere ser matador de toros. Con gafas de sol y a las puertas del coso de Pérez Galdós, ha comentado que ya es abuelo de dos nietos (un niño y una niña) y que su hijo pequeño también quiere dedicarse al mundo del toro. Allí ha departido amigablemente con las aficionadas taurinas castellonenses Titín Balaguer e Inma Balaguer, quienes han acudido a la corrida junto a Manolo Uriola.
Como siempre, Ramón Bustamante, quien tomó la alternativa en esa misma plaza de toros el 17 de junio del año 2000 con El Juli como padrino y con Alberto Rodriguez como testigo, se ha mostrado confiado en que la saga de los Bustamante en el mundo taurino siga con Cristian.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo