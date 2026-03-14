Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jóvenes agricultoresSubidón de la cerámicaCámping de lujoEspectáculo de dronesAgenda del fin de semanaPrograma oficial MagdalenaDirecto Magdalena
instagramlinkedin

Testimonio

El diestro castellonense Ramón Bustamante: ya es abuelo de dos nietos y con un hijo que quiere ser torero

Acude a la plaza con su hijo pequeño, Cristian

Ramón Bustamante y su hijo Cristian, este sábado.

Ramón Bustamante y su hijo Cristian, este sábado. / ERIK PRADAS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Ramón Bustamente, quien fuera figura del toreo castellonense a finales de los 90 y principios de los 2000, ha acudido este sábado a la plaza de toros junto a su hijo pequeño, Cristian Bustamante, quien también quiere ser matador de toros. Con gafas de sol y a las puertas del coso de Pérez Galdós, ha comentado que ya es abuelo de dos nietos (un niño y una niña) y que su hijo pequeño también quiere dedicarse al mundo del toro. Allí ha departido amigablemente con las aficionadas taurinas castellonenses Titín Balaguer e Inma Balaguer, quienes han acudido a la corrida junto a Manolo Uriola.

Ramón Bustamante conversa con Titían e Inma Balaguer, en presencia de su hijo pequeño, Cristian, este sábado, junto a la plaza de toros.

Ramón Bustamante conversa con Titín e Inma Balaguer, en presencia de su hijo pequeño, Cristian, este sábado, junto a la plaza de toros. / ERIK PRADAS

Como siempre, Ramón Bustamante, quien tomó la alternativa en esa misma plaza de toros el 17 de junio del año 2000 con El Juli como padrino y con Alberto Rodriguez como testigo, se ha mostrado confiado en que la saga de los Bustamante en el mundo taurino siga con Cristian.

Uriola, las hermanas Balaguer, Ramón Bustamente y su hijo pequeño, Cristian.

Uriola, las hermanas Balaguer, Ramón Bustamente y su hijo pequeño, Cristian. / ERIK PRADAS

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents