El diestro castellonense Ramón Bustamante: ya es abuelo de dos nietos y con un hijo que quiere ser torero

Ramón Bustamente, quien fuera figura del toreo castellonense a finales de los 90 y principios de los 2000, ha acudido este sábado a la plaza de toros junto a su hijo pequeño, Cristian Bustamante, quien también quiere ser matador de toros. Con gafas de sol y a las puertas del coso de Pérez Galdós, ha comentado que ya es abuelo de dos nietos (un niño y una niña) y que su hijo pequeño también quiere dedicarse al mundo del toro. Allí ha departido amigablemente con las aficionadas taurinas castellonenses Titín Balaguer e Inma Balaguer, quienes han acudido a la corrida junto a Manolo Uriola.

Ramón Bustamante conversa con Titín e Inma Balaguer, en presencia de su hijo pequeño, Cristian, este sábado, junto a la plaza de toros. / ERIK PRADAS

Como siempre, Ramón Bustamante, quien tomó la alternativa en esa misma plaza de toros el 17 de junio del año 2000 con El Juli como padrino y con Alberto Rodriguez como testigo, se ha mostrado confiado en que la saga de los Bustamante en el mundo taurino siga con Cristian.