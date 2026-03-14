La enfermería obliga a modificar el cartel taurino de este sábado de Magdalena en Castelló

El matador Tomás Rufo será el encargado de sustituir a Emilio de Justo este sábado, 14 de marzo, en la Feria de la Magdalena de Castelló. El diestro extremeño causará baja tras confirmarse, mediante un TAC de pulmón y parrilla costal, que sufre dos fracturas en el tercer arco costal y una rotura de la musculatura intercostal derecha, lesiones derivadas de la fuerte cogida del pasado domingo en Olivenza.

Tomás Rufo regresa al coso de Castelló tras abrir la puerta grande este mismo jueves, en una actuación de enorme calado en la que se convirtió en el único espada, hasta el momento, en cortar dos orejas a un toro en este abono. Con esta faena rotunda, el toledano consolida su idilio con esta plaza.

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De este modo, el cartel del sábado queda compuesto por Sebastián Castella, Daniel Luque y Tomás Rufo, quienes lidiarán reses de la ganadería de Zalduendo. Por su parte, Emilio de Justo ya se encuentra siguiendo un tratamiento intensivo de fisioterapia avanzada para intentar acortar los plazos de su recuperación.