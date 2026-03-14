Fiestas de la Magdalena
La exconsellera Salomé Pradas participa en la ofrenda a su querida Mareta
El acto de homenaje a la patrona de Castelló ha congregado a numerosos castellonenses
La exconsellera Salomé Pradas ha participado en la tarde de este sábado en la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó de que la siempre se ha manifestado fiel devota. Pradas, ataviada con el traje de labradora en tonos azules y burdeos, con mantilla, y un ramo de claveles rojos, ha procesionado hacia la basílica de la Mareta visiblemente emocionada. Y en su cuello, la medalla del centenario de la coronación de la Lledonera que Castelló celebró el año pasado y que habitualmente la acompaña.
A su llegada a la explanada ha depositado las flores a los pies del tapiz que tejen los vestidors.
La ofrenda de flores es uno de los actos más emotivos que vive la capital de la Plana durante las fiestas de la Magdalena y se celebra el último sábado de las festividades. En este también participan, además de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, las reinas de las fiestas y sus respetivas cortes de honor, las madrinas y presidentes de las 19 gaiatas, entes vinculados, collas, colegios, asociaciones, casas regionales y numerosos particulares.
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