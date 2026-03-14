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El 'making of' del desfile extraordinario de los Moros d'Alqueria en Castelló. Así han sido los preparativos

El recorrido comienza a las 20.30 horas por el centro

El 'making of' del desfile extraordinario de los Moros d'Alqueria en Castelló. Así han sido los preparativos

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Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El desfile extraordinario organizado por los Moros d'Alqueria con motivo del 50 aniversario de su fundación ha conllevado una amplia preparación que ha comenzado a las 12.00 horas con el maquillaje de los participantes por parte de profesionales y que se ha prolongado hasta las 18.30 horas que es cuando han comenzado a vestirse con los espectaculares trajes adecuados para el evento. Ha sido en el colegio Gaetà Huguet, próximo a la sede de este ente vinculado donde las 24 escuadras (13 de fuera de la provincia, tres provinciales y ocho de Moros d'Alqueria) se han preparado para la ocasión.

El 'making of' del desfile extraordinario de los Moros d'Alqueria en Castelló. Así han sido los preparativos

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El 'making of' del desfile extraordinario de los Moros d'Alqueria en Castelló. Así han sido los preparativos / Toni Losas

Las 20 caballerías y los 60 figurantes han acudido hasta el colegio Obispo Climent donde se han vestido. Así, los preparativos se han alargado durante todo el día hasta el momento de salir junto a las 15 bandas de música, cuatro ballets y cinco carrozas, a las 20.30 horas.

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El pasacalles partirá desde la calle Sanahuja para recorrer la plaza María Agustina, calle Gobernador, Asensi, plaza de la Paz, Puerta del Sol, calle Enmedio y finaliza en las Cuatro Esquinas.

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