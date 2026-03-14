Fiestas de la Magdalena
El 'making of' del desfile extraordinario de los Moros d'Alqueria en Castelló. Así han sido los preparativos
El recorrido comienza a las 20.30 horas por el centro
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El desfile extraordinario organizado por los Moros d'Alqueria con motivo del 50 aniversario de su fundación ha conllevado una amplia preparación que ha comenzado a las 12.00 horas con el maquillaje de los participantes por parte de profesionales y que se ha prolongado hasta las 18.30 horas que es cuando han comenzado a vestirse con los espectaculares trajes adecuados para el evento. Ha sido en el colegio Gaetà Huguet, próximo a la sede de este ente vinculado donde las 24 escuadras (13 de fuera de la provincia, tres provinciales y ocho de Moros d'Alqueria) se han preparado para la ocasión.
Las 20 caballerías y los 60 figurantes han acudido hasta el colegio Obispo Climent donde se han vestido. Así, los preparativos se han alargado durante todo el día hasta el momento de salir junto a las 15 bandas de música, cuatro ballets y cinco carrozas, a las 20.30 horas.
El pasacalles partirá desde la calle Sanahuja para recorrer la plaza María Agustina, calle Gobernador, Asensi, plaza de la Paz, Puerta del Sol, calle Enmedio y finaliza en las Cuatro Esquinas.
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