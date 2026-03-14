Programa de la Magdalena del 15 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
Todos los actos del último día de las fiestas de Castelló
A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 15 de marzo, el último día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Doming 15 de marzo
- 09:30 h | Final del XXXVI Campeonato Mundial de Boli en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos.
- 11:00 h | Clausura del XXXV Festival Internacional de Música de Festa en la plaza Mayor, con participación de bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló.
- 12:00 h | “Volta a Peu” a la ciudad de Castellón (XXV Trofeo Luis Adsuara) carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I.
- 12:30 h | XLIX Concurso de paellas en Sant Francesc de la Font.
- 14:00 h | Séptima jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Pibierzo. Mascletá inclusiva para personas sordas.
- 16:00 h | XVII Campeonato Mundial de Boli infantil semifinales y final en el CEIP Isabel Ferrer, con entrega de trofeos al finalizar.
- 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano.
- 19:00 h | Entrega del XXXVI Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria.
- 20:30 h | Desfile final de fiestas con recorrido por el centro de la ciudad: av. Rey don Jaime (Correos), c/ Colón, c/ Enmedio, c/ Gasset, pl. La Paz, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor
- Al finalizar | Gran traca final a cargo de Pirotecnia Reyes Martí, con recorrido por: c/ Vera, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla, av. Rey don Jaime, c/ San Vicente, rda. Mĳares, c/ Zaragoza, c/ Colón, c/ Enmedio, Puerta del Sol, c/ Trinidad, c/ Ximénez, pl. La Paz, c/ Mayor, pl. M.ª Agustina, c/ Sanahuja, c/ San Roque, c/ San Félix, c/ Enmedio y c/ Colón hasta el Fadrí. Patrocina: Maquiver.
- A continuación | Magdalena Vítol en la plaza Mayor.
Escenarios de collas y gaiatas
Escenario Rey Don Jaime
- 12:30 Five
- 17:00 Five
- 19:00 Vudú
- 21:30 El Serrucho
- 23:00 Bandalay (Old School)
Plaza Tetuán
- 12:00 The Wild Boories
- 17:30 Los Makis
Colla del Rei Barbut - Les Aules
- 17:00 DJ Theo Bones
- 18:30 The Lorian
- 23:30 Orquesta La Viva
Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)
- 21:00 Malaidea
- 00:00 Juan Nadie
Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca
- 19:00 Quinto Elemento
- 20:30 Five
- 22:00 El Pulpo
- 23:30 Los Indios
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 10:30 Apertura + almuerzo
- 12:00 Apertura escenario
- 12:30 Synthesis
- 17:00 Aniversario 15 THE END
- 18:00 Actuaciones musicales
- 23:30 Kinky Band
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- 15:00 Ofrenda
- 17:30 Grupos musicales hasta cierre
- Cena comisión carpa
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 08:30 Despertà pels carrers del sector
- 11:00 Obertura de la tasca
- 12:00 Festa a la Plaça Borrull
- 15:30 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
- 21:30 Sopar de germanor
- 22:30 Actuació Orquesta a la Plaça Borrull
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 13:00 The Mash
- 14:00 6ª jornada Mascletaes
- 16:00 Ofrena de flors
- 19:00 Paradita Flamenca
- 21:00 Música amb DJ
- 23:00 Colmao (Rumba)
- 01:00 Música amb DJ (fins a les 03:00)
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 11:00 Obertura de la Tasca
- 14:00 Mascletà
- 16:00 Ofrena de flors
- 22:00 Sopar de pa i porta
- 23:00 Castell de focs
- 23:30 Nit temàtica amb discomòbil
Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)
- 12:00 Concurs de paelles
- 14:00 Dinar de germanor
Gaiata 14 — Castàlia
- 11:00 Obertura de la Tasca
- 14:00 Mascletà
- 16:00 Ofrena de flors
- 22:00 Sopar de pa i porta
- 23:00 Castell de focs
- 23:30 Nit temàtica amb discomòbil
Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)
- 22:00 🍖 Torra Popular (10€ — 5 piezas + alioli + pan + bebida; reserva WhatsApp 658 826 872)
Gaiata 19 — La Cultural
- 10:00 Apertura de la carpa
- 16:00 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Festa flamenca: Rumba 13 + Disc mòbil
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