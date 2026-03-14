Programa de la Magdalena del 15 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 15 de marzo, el último día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Doming 15 de marzo

09:30 h | Final del XXXVI Campeonato Mundial de Boli en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos.

en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos. 11:00 h | Clausura del XXXV Festival Internacional de Música de Festa en la plaza Mayor, con participación de bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló.

Galería de imágenes: / Toni Losas

12:00 h | “Volta a Peu” a la ciudad de Castellón (XXV Trofeo Luis Adsuara) carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I.

carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I. 12:30 h | XLIX Concurso de paellas en Sant Francesc de la Font.

en Sant Francesc de la Font. 14:00 h | Séptima jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Pibierzo . Mascletá inclusiva para personas sordas .

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de . . 16:00 h | XVII Campeonato Mundial de Boli infantil semifinales y final en el CEIP Isabel Ferrer, con entrega de trofeos al finalizar.

semifinales y final en el CEIP Isabel Ferrer, con entrega de trofeos al finalizar. 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano.

Ginés Marín. / Jordi Juárez

19:00 h | Entrega del XXXVI Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria.

de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria. 20:30 h | Desfile final de fiestas con recorrido por el centro de la ciudad: av. Rey don Jaime (Correos), c/ Colón, c/ Enmedio, c/ Gasset, pl. La Paz, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor

con recorrido por el centro de la ciudad: av. Rey don Jaime (Correos), c/ Colón, c/ Enmedio, c/ Gasset, pl. La Paz, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor Al finalizar | Gran traca final a cargo de Pirotecnia Reyes Martí, con recorrido por: c/ Vera, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla, av. Rey don Jaime, c/ San Vicente, rda. Mĳares, c/ Zaragoza, c/ Colón, c/ Enmedio, Puerta del Sol, c/ Trinidad, c/ Ximénez, pl. La Paz, c/ Mayor, pl. M.ª Agustina, c/ Sanahuja, c/ San Roque, c/ San Félix, c/ Enmedio y c/ Colón hasta el Fadrí. Patrocina: Maquiver.

Un Vítol! de tradición, pirotecnia y luz pone fin a unas fiestas multitudinarias en Castelló / Mediterráneo

A continuación | Magdalena Vítol en la plaza Mayor.

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

12:30 Five

Five 17:00 Five

Five 19:00 Vudú

Vudú 21:30 El Serrucho

El Serrucho 23:00 Bandalay (Old School)

Plaza Tetuán

12:00 The Wild Boories

The Wild Boories 17:30 Los Makis

Colla del Rei Barbut - Les Aules

17:00 DJ Theo Bones

DJ Theo Bones 18:30 The Lorian

The Lorian 23:30 Orquesta La Viva

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

21:00 Malaidea

Malaidea 00:00 Juan Nadie

Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca

19:00 Quinto Elemento

Quinto Elemento 20:30 Five

Five 22:00 El Pulpo

El Pulpo 23:30 Los Indios

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

10:30 Apertura + almuerzo

Apertura + almuerzo 12:00 Apertura escenario

Apertura escenario 12:30 Synthesis

Synthesis 17:00 Aniversario 15 THE END

Aniversario 15 THE END 18:00 Actuaciones musicales

Actuaciones musicales 23:30 Kinky Band

Gaiata 5 — Hort dels Corders

15:00 Ofrenda

Ofrenda 17:30 Grupos musicales hasta cierre

Grupos musicales hasta cierre Cena comisión carpa

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

08:30 Despertà pels carrers del sector

Despertà pels carrers del sector 11:00 Obertura de la tasca

Obertura de la tasca 12:00 Festa a la Plaça Borrull

Festa a la Plaça Borrull 15:30 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó

Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó 21:30 Sopar de germanor

Sopar de germanor 22:30 Actuació Orquesta a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

13:00 The Mash

The Mash 14:00 6ª jornada Mascletaes

6ª jornada Mascletaes 16:00 Ofrena de flors

Ofrena de flors 19:00 Paradita Flamenca

Paradita Flamenca 21:00 Música amb DJ

Música amb DJ 23:00 Colmao (Rumba)

Colmao (Rumba) 01:00 Música amb DJ (fins a les 03:00)

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

11:00 Obertura de la Tasca

Obertura de la Tasca 14:00 Mascletà

Mascletà 16:00 Ofrena de flors

Ofrena de flors 22:00 Sopar de pa i porta

Sopar de pa i porta 23:00 Castell de focs

Castell de focs 23:30 Nit temàtica amb discomòbil

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

12:00 Concurs de paelles

Concurs de paelles 14:00 Dinar de germanor

Gaiata 14 — Castàlia

11:00 Obertura de la Tasca

Obertura de la Tasca 14:00 Mascletà

Mascletà 16:00 Ofrena de flors

Ofrena de flors 22:00 Sopar de pa i porta

Sopar de pa i porta 23:00 Castell de focs

Castell de focs 23:30 Nit temàtica amb discomòbil

Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)

22:00 🍖 Torra Popular (10€ — 5 piezas + alioli + pan + bebida; reserva WhatsApp 658 826 872)

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Gaiata 19 — La Cultural