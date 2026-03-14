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Programa de la Magdalena del 15 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo

Todos los actos del último día de las fiestas de Castelló

Todas las imágenes del 'Vítol' de la Magdalena 2025

Todas las imágenes del 'Vítol' de la Magdalena 2025

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castelló

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 15 de marzo, el último día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Doming 15 de marzo

  • 09:30 h | Final del XXXVI Campeonato Mundial de Boli en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos.
  • 11:00 h | Clausura del XXXV Festival Internacional de Música de Festa en la plaza Mayor, con participación de bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló.
Galería de imágenes:

Galería de imágenes: / Toni Losas

  • 12:00 h | “Volta a Peu” a la ciudad de Castellón (XXV Trofeo Luis Adsuara) carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I.
  • 12:30 h | XLIX Concurso de paellas en Sant Francesc de la Font.
  • 14:00 h | Séptima jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia PibierzoMascletá inclusiva para personas sordas.
  • 16:00 h | XVII Campeonato Mundial de Boli infantil semifinales y final en el CEIP Isabel Ferrer, con entrega de trofeos al finalizar.
  • 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano.
Ginés Marín.

Ginés Marín. / Jordi Juárez

  • 19:00 h | Entrega del XXXVI Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria.
  • 20:30 h | Desfile final de fiestas con recorrido por el centro de la ciudad: av. Rey don Jaime (Correos), c/ Colón, c/ Enmedio, c/ Gasset, pl. La Paz, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor
  • Al finalizar | Gran traca final a cargo de Pirotecnia Reyes Martí, con recorrido por: c/ Vera, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla, av. Rey don Jaime, c/ San Vicente, rda. Mĳares, c/ Zaragoza, c/ Colón, c/ Enmedio, Puerta del Sol, c/ Trinidad, c/ Ximénez, pl. La Paz, c/ Mayor, pl. M.ª Agustina, c/ Sanahuja, c/ San Roque, c/ San Félix, c/ Enmedio y c/ Colón hasta el Fadrí. Patrocina: Maquiver.
Un Vítol! de tradición, pirotecnia y luz pone fin a unas fiestas multitudinarias en Castelló

Un Vítol! de tradición, pirotecnia y luz pone fin a unas fiestas multitudinarias en Castelló / Mediterráneo

  • A continuación | Magdalena Vítol en la plaza Mayor.

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

  • 12:30 Five
  • 17:00 Five
  • 19:00 Vudú
  • 21:30 El Serrucho
  • 23:00 Bandalay (Old School)

Plaza Tetuán

  • 12:00 The Wild Boories
  • 17:30 Los Makis

Colla del Rei Barbut - Les Aules

  • 17:00 DJ Theo Bones
  • 18:30 The Lorian
  • 23:30 Orquesta La Viva

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

  • 21:00 Malaidea
  • 00:00 Juan Nadie

Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca

  • 19:00 Quinto Elemento
  • 20:30 Five
  • 22:00 El Pulpo
  • 23:30 Los Indios

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 10:30 Apertura + almuerzo
  • 12:00 Apertura escenario
  • 12:30 Synthesis
  • 17:00 Aniversario 15 THE END
  • 18:00 Actuaciones musicales
  • 23:30 Kinky Band

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • 15:00 Ofrenda
  • 17:30 Grupos musicales hasta cierre
  • Cena comisión carpa

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 08:30 Despertà pels carrers del sector
  • 11:00 Obertura de la tasca
  • 12:00 Festa a la Plaça Borrull
  • 15:30 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
  • 21:30 Sopar de germanor
  • 22:30 Actuació Orquesta a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 13:00 The Mash
  • 14:00 6ª jornada Mascletaes
  • 16:00 Ofrena de flors
  • 19:00 Paradita Flamenca
  • 21:00 Música amb DJ
  • 23:00 Colmao (Rumba)
  • 01:00 Música amb DJ (fins a les 03:00)

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 11:00 Obertura de la Tasca
  • 14:00 Mascletà
  • 16:00 Ofrena de flors
  • 22:00 Sopar de pa i porta
  • 23:00 Castell de focs
  • 23:30 Nit temàtica amb discomòbil

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

  • 12:00 Concurs de paelles
  • 14:00 Dinar de germanor

Gaiata 14 — Castàlia

  • 11:00 Obertura de la Tasca
  • 14:00 Mascletà
  • 16:00 Ofrena de flors
  • 22:00 Sopar de pa i porta
  • 23:00 Castell de focs
  • 23:30 Nit temàtica amb discomòbil

Gaiata 17 — Tir de Colom (C/ Cantó de Castàlia)

  • 22:00 🍖 Torra Popular (10€ — 5 piezas + alioli + pan + bebida; reserva WhatsApp 658 826 872)

Noticias relacionadas

Gaiata 19 — La Cultural

  • 10:00 Apertura de la carpa
  • 16:00 Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó
  • 21:00 Cena de pa i porta
  • 22:30 Festa flamenca: Rumba 13 + Disc mòbil

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