Tarde de toros y sonrisas en Castelló

La penúltima de la Feria de la Magdalena ha congregado a numeroso público que a partir de las 16.00 horas ha comenzado a acudir al coso de Pérez Galdós en una tarde soleada aunque fresquita. Uno de los primeros en llegar a sido Javier Mendoza, de la Vall, que celebraba su despedida de soltero y estaba acompañado por Cristian Mendoza, Juan José Mendoza, Pablo López, Adrián López, Iván Corma, Alberto Cuerva, Sergio Sánchez y José Luis Campo. Cerca de ellos se encontraban los vecinos de Alcañiz Cuca de la Fuente, Alejandro Royo, Raúl de la Fuente, Jorge Anento, Antonio Montañés y Victoria Fernández que luego se encontrarían con sus hijos y amigos Javier Pequerul, Guillermo y Raúl de la Fuente y Guillermo Anento.

Miguel Rallo, Marisa Rodríguez y Jesús Villanueva departían antes de entrar a la plaza de toros mientras Guillem Boqueta, Diego Rius, Carlos Moreno y Cristian Herrera comentaban qué expectativas tenían de la corrida protagonizada por Sebastián Castella, Daniel Luque y Tomás Rufo. No faltaron tampoco Llanos Massó y David Muñoz, de Vox; el diputado provincial David Vicente que esperaba a unos amigos, Mauro Gómez; la periodista Montse Arribas; Luis Martínez, de Almassora, o Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria.

Jesús Valencia, junto a Isidoro Colón, Jorge Traver y Vicente Ortíz y María Puerto con Antonio Puerto, Víctor Cervera, Elena Casillas y Ximo Alejandro dapartían a la entrada. Muy torera, con sombrero, ha asistido Pamela García junto a Antonio García y Maite Cachero lo ha hecho con Isabel Diago y Luis Hernández. Pilar Ramos junto a Blas Catalá y su hija Andrea Catalá y Alba Melich han precedido a Gustavo Traver, Migui Pastor y Cristina Pastor. Más justos han llegado Javier Gormaz y Dunia Campos y detrás de ellos, la farmacéutica Marta Fabregat.