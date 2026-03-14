El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el sábado de la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó

Magdalena entra de lleno en su recta final. Apenas quedan dos días de celebraciones en las fiestas fundacionales de Castellón, pero numerosos actos por celebrar. La Magdalena de 2026 ha estado marcada por la inestabilidad del tiempo, pues en vaarias jornadas la lluvia ha hecho acto de presencia y ha obligado a aplazar y suspender parte de las actividades previstas, como el Pregó del sábado, que tuvo que iniciarse a las 19.00 horas (salida prevista a las 16.00), o la suspesión de la mascletà del martes, entre otros.

Así, el tiempo volverá a ser hoy la gran preocupación de los festeros en una jornada en la que destacan actos como la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu del Lledó, lamascletà, la actuación de DePol o el desfile extraordinario de los Moros d'Alqueria.

Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:

El tiempo en Castelló, hora a hora

08:00. Cielo cubierto. 25% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 13 grados.

09:00. Cielo cubierto. 25% de probabilidad de lluvia y sin precipitación acumulada. Temperatura de 13 grados.

10:00. Cielo muy nuboso. 25% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 13 grados.

11:00. Cielo cubierto. 25% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 14 grados.

12:00. Cielo poco nuboso. 25% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 16 grados.

13:00. Cielo con intervalos nubosos. A partir de esta hora la probabilidad de lluvia baja al 20%. No se prevé precipitación acumulada. Temperatura de 18 grados.

14:00. Cielo con intervalos nubosos. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 18 grados.

15:00. Cielo con intervalos nubosos. 20% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 18 grados.

16:00. Cielo con intervalos nubosos. 20% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 18 grados.

17:00. Cielo con intervalos nubosos. 20% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada. Temperatura de 17 grados,.

18:00. Cielo con intervalos nubosos. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 16 grados.

19:00. Cielo despejado. A partir de esta hora la probabilidad de lluvia baja al 0%. No se prevé precipitación acumulada. Temperatura de 15 grados.

20:00. Cielo despejado. 0% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 14 grados.

21:00. Cielo despejado. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 13 grados.

22:00. Cielo despejado. 0% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 13 grados.

Noticias relacionadas

23:00. Cielo despejado. 0% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 12 grados.