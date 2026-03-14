El cielo de Castelló se ilumina: Vuelve a disfrutar con los 300 drones y el piromusical ‘Serendipia’

La noche del viernes se iluminó en Castelló con un espectáculo que maravilló a miles de castellonenses, que siguieron en la explanada del Auditorio y sus alrededores el espectáculo de 300 drones programado con motivo de las Fiestas de la Magdalena, una cita que este año estuvo acompañado también por el piromusical ‘Serendipia’, muy aplaudido por el público.

Las mejores imágenes del piromusical ‘Serendipia’ y show de drones de la Magdalena / KMY ROS

Bajo el título “Història de Castelló al Cel”, la empresa española UMILES volvió a la ciudad con un nuevo show aéreo en el que el cielo se transformó en un lienzo de luz. La propuesta reunió 11 figuras personalizadas creadas para la ocasión y combinó coreografías sincronizadas, figuras en 3D y efectos lumínicos RGB de gran formato.

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Junto a este despliegue aéreo, el piromusical ‘Serendipia’ compartió protagonismo en una velada que gustó mucho a los asistentes. La combinación de ambos espectáculos reforzó el impacto de una noche que dejó una gran acogida entre el público y que volvió a convertir el cielo de Castelló en uno de los grandes focos de atención de las fiestas.