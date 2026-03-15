Castelló retumba con la máscletà de 400 kilos de Pibierzo, la última de las fiestas

Esperada, vibrante e intensa. Así ha sido la última mascletà del concurso de Magdalena, protagonizada por Pibierzo, de Villaverde de Abadía (León), que ha mantenido en vilo a la población hasta el último momento sin defraudar.

La mañana ha comenzado con un alerta por fuertes vientos que podían alcanzar rachas de hasta 80 km/h, que hicieron temer por la celebración de la última mascletà de las fiestas fundacionales.

El avance de la mañana ha dado lugar a las buenas expectativas y ya a las 13.00 horas, numerosos castellonenses y visitantes se han dirigido hasta la plaza del Primer Molí para tomar posiciones y disfrutar, de cerca, de un estallido que prometía ser potente. Y es que los 400 kilos de pólvora y los éxitos previos de la pirotecnia hacían presagiar un momento memorable.

Miles de personas han aguardado con expectación y emoción el disparo de la última mascletà. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Un cuarto de hora antes del inicio, la música y la alegría han ido inundando la plaza y los alrededores, tomadas por miles de castellonenses y visitantes que no han querido despedir las celebraciones cn el máximo nivel de decibilios posible.

Un grupo de personas sordas ha podido disfrutar de la polvora a través de las vibraciones de los globos. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Inclusiva

La última mascletà ha sido, además, una cita festiva inclusiva para personas sordas. Así, un grupo de usuarios de la Asociación de Personas Sordas de Castellón (Apesocas), con su presidenta María Lourdes Adán a la cabeza, pertrechados con globos verdes han disfrutado de la mascletá en la zona acotada. Como ella misma explicaba "hoy es un día muy especial para nosotros, ya que el Ayuntamieto nos permite que el colectivo de personas sordas pueda disfrutar de la pólvora. Con estos globos, notarmos más la vibración y además estamos sobre una tarima. y desde ella se recibe toda la vibración, por eso le llamamos mascletá inclusiva".

Las reinas de las fiestas y las autoridades en la mascletà. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En la zona acotada, las madrinas de las gaiatas han compartido la emoción de la cuenta atrás bailando al ritmo marcado por el dj, al tiempo que han recibido la visita de una de la banda internacional de Países Bajos. Confirmada la aptitud del disparo, puesto que la intensidad del viento ha ido mermando con el paso de las horas, la llegada de las reinas, Clara Sanz Sobrino y Ana Colón, las damas de la ciudad, la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la concejala de Fiestas, Noelia Selma; que se sumaron a la compañía de la delegada del Consell en Castelló, Susana Fabregat, y representantes del Ayuntamiento de Castelló, como Sergio Toledo, Vicent Sales y Antonio Ortolá, han anunciado el inminente inicio del esperado estallido.

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6,38 minutos de estruendo

Finalmente, tras los tres avisos correspondientes las reinas han prendido la mecha que ha dado paso a 6 minutos 38 segundos de ruido atronador que el público ha recibido con emoción.

Pedro, de Pibierzo, ha definido la mascleta como "un terremoto continuo desde el principio. 400 kilos de materia reglamentada con color, con truenos, truenos más fuertes, distintos efectos sonoros, etc. Cargada de todo y bien realizada. Nos ha salido todo bien y estamos muy contentos".

Pedro, de Pibierzo, y su equipo han recibido el aplaudo del público con emoción. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El último estallido ha dado lugar a una gran ovación a la pirotecnia por parte del público asistente y una gran emoción que se ha contagiado a las reinas, que ven como cada acto les acerca más al final de los festejos.

"Una máscletà de 25", afirmaba el artífice de la mascletà, quien mostraba su "satisfacción, porque aunque hayamos tenido mucho aire, han salido las cosas bien. Estoy muy contento y orgulloso del trabajo que hemos realizado y de que el público castellonense lo haya disfrutado".

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La máscletà ha sido el preludio de los últimos truenos de Magdalena, que llegarán con la traca de final de fiestas.