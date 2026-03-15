La colla A Mitges entrega su masclet d'argent a la mejor mascletà de la Magdalena

La colla A Mitges ha hecho entrega este domingo en la sede de la Fundación Moros d'Alqueria del XXXVI Masclet d'Argent a Piroalpa (Pirotecnia de Alto Palancia) como la mejor mascletà de las fiestas de la Magdalena 2026. La pirotecnia de Altura disparó el jueves 12 una apoteósica mascletà ‘de 12’ en Castelló con 344 kilos de pólvora en el recinto del Primer Molí.

'In memoriam'

El acto de entrega ha comenzado con unas palabras en recuerdo de Jorge Martí, "un imprescindible, de la pirotecnia, un imprescindible de las fiestas y un imprescindible de la gaiata 15 Sequiol", que falleció el lunes de Magdalena.

Entrega del Masclet d'Argent de la Colla a Mitges a la mejor mascletà de la Magdalena / Kmy Ros

Descalificación

El jurado ha decidido excluir de las deliberaciones a la mascletà disparada el sábado 14 de marzo por Pirotecnia Tamarit al no cumplir con las bases del concurso Ciutat de Castelló.

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Ganador

El responsable de la Pirotecnia de Altura que ha recogido el galardón ha mostrado su agradecimiento "gracias por la confianza que habeis puesto en la pirotecnia. Estoy muy ilusionado y muy contento de recibir el premio", ha señalado.