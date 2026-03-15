Las fechas de las fiestas de la Magdalena 2027: rollo, caña y... chaqueta

Si este año 2026 la lluvia, el viento y bajas temperaturas han sorprendido a los castellonenses durante alguno de los días de las fiestas de la Magdalena, las fechas en las que tendrán lugar las celebraciones de 2027 auguran que tanto festeros, como vecinos en general y visitantes tendrán que sacar la chaqueta para salir a la calle a disfrutar de la semana grande. Las fechas más prematuras de los últimos 19 años.

Y es que, según ha podido constatar este diario, en 2027, Castelló celebrará sus festividades fundacionales del 27 de febrero al 7 de marzo. Una fecha temprana en el calendario solamente superada en los años 2005 y 2008. En 2005 fueron del 26 de febrero al 6 de marzo y en 2008, del 23 de febrero al 2 de marzo.

Hay que recordar que las fechas de estas fiestas están marcadas en función de la Cuaresma ya que la Romería de las Cañas tiene lugar el tercer domingo de Cuaresma.