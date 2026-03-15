El Festival Internacional de Música de Festa de Castelló cierra su XXV edición con un concierto memorable

La guinda del pastel para una edición memorable. Así ha sido la clausura del XXXV Festival Internacional de Música de Festa, que ha marcado los compases del inicio de la última jornada de las fiestas de la Magdalena.

Cientos de castellonenses han acudido al concierto de la plaza Mayor, para disfrutar por última vez de las interpretaciones de las bandas de Hungría, Países Bajos, Dinamarca, Japón, Estados Unidos y la Banda Municipal de Castelló, que una vez más han deleitado al público con piezas conocidas e interpretaciones memorables, tanto por calidad como por la implicación con la interacción con los asistentes. En esta última jornada, sin embargo, no pudieron rememorar los sonidos de la agrupación de Austria, puesto que esta que, según la organización, ha tenido que suspender esta última actuación debido a problemas con los vuelos internacionales, una circunstancia que les ha hecho adelantar su marcha y no poder estar presentes en el concierto".

Las reinas de la fiestas y las damas de la ciudad no faltaron a la cita musical. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La llegada de las reinas ha marcado el inicio del concierto, poco después de las 11.00 h, en una mañana en la que el viento hacía presagiar posibles complicaciones, pero que en el transcurso del acto este ha ido perdiendo fuerza para dar paso al sol, haciendo disfrutar al máximo de los presentes.

La primera agrupación encargada de subirse a las tablas ante una plaza repleta ha sido la de Hungría, que durante 15 minutos ha regalado al público melodías y coreografías al son de temas como Fireball, Rapunzel, Bella Ciao, Bamboleo y Carnaval de París, para finalizar su intervención con Viva España, que el público ha acompañado, al compás, con sus aplausos.

La formación de Hungría cautivó con sus coreografías. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La segunda en intervenir fue la agrupación de Países Bajos, que destacó por la perfecta sincronización de sus músicos y su apuesta por temas actuales como Sweet Dreams, la cinematográfica Avengers y el toque latino de Demasiado Corazón.

La sincronía marcó la actuación de Países Bajos. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La implicación de la formación noruega ha dado paso a la banda de Dinamarca, una formación íntegramente femenina que cautivó al público con Mamma Mia Soundtrack, Voice of the guns y The Washington Post.

Dinamarca sorprendió con temas emblemáticos. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Sabor a Castelló

En el ecuador de la cita ha llegado una de las actuaciones más esperadas, la de la banda japonesa, que ya había cautivado al público en actuaciones anteriores por la ciudad. La formación, íntegramente femenina también, ha sorprendo con un animado pupurrí bajo el nombre de Marching Show España, que durante 10 minutos ha incitado al público a bailar. Las coreografías y acrobacias se han convinado con una perfecta ejecución de movimientos y una complicidad máxima con el público, que ha disfrutado al máximo. Para finalizar, la banda ha apostado por un guiño a un clásico en cualquier fiesta popular de España, Paquito el chocolatero que, además de sorprender, ha dibujado cientos de sonrisas en la plaza Mayor.

Gabriel Utiel

Tras el aplauso del público a la interpretación de las niponas, ha subido a las tablas el conjunto de Estados Unidos. Precedida por sus antecedentes de simpatía la banda ha interpretado el Madalena Festa Plena, para después meterse al público en el bolsillo con un homenaje a las celebraciones interpretando el Rotllo i Canya. A continuación ha seguido divirtiendo a los asistentes con un animado repertorio que ha incluido temas como Sing, Sing, Sing.

La banda de japón entusiasmó a los asistentes. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Finalmente, la encargada de cerrar casi dos horas de concierto ha sido la anfitriona, la Banda Municipal de Música de Castellón, que ha obsequiado a las máximas representantes de los festejos con la interpretación del Pasodoble a la Reina Infantil Ana Colon y el Pasodoble a la Reina Clara Sanz. La melodía del Rotllo i Canya, de la mano de la agrupación castellonense puso el punto final a una jornada musical internacional de altura con un marcado sabor a Castelló.

Gratitud y complicidad

Cada una de las bandas ha recibido un obsequio/homenaje de manos de las reinas o de los representantes de la ciudad, en agradecimiento a su participación. El público, que ha llenado la plaza Mayor, ha disfrutado de cada nota y cada propuesta, gracias a la complicidad de las agrupaciones internacionales. Una vez más, la música ha servido de elemento de unión entre los espectadores y los intérpretes, generando una atmósfera única. Cabe señalar que este ambiente se ha extendido también entre las propias bandas, que aguardaban entre bambalinas mientras bailaban al ritmo de su predecesora, y vitoreaban y regalaban aplausos a sus homólogas cuando estas finalizaban sus actuaciones.

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La agrupación japonesa ha animado y bailado al compás de la interpretación de Estados Unidos. / N. G.

Y es que, como ellos mismos señalaban, "para nosotros actuar en las fiestas de la Magdalena ha sido toda una experiencia. Hemos disfrutado mucho de cada jornada y nos hemos sentido muy arropados por el público. Castelló es una ciudad acogedora y sus gentes también".