El fuerte viento y la mansedumbre arruinan el mano a mano del cierre de la Feria de la Magdalena

El hombre propone, Dios dispone... y llega el toro y lo descompone. Es la frase más repetida cada vez que los toros hacen pedazos las ilusiones de los toreros y por ende del público por su falta de buen juego en la plaza. Es lo que pasó ayer en la última corrida de la Feria de la Magdalena, en la que los ejemplares de Domingo Hernández, divisa que llegaba con la vitola de ganadería predilecta de las figuras, arruinaron el mano a mano entre Talavante y Juan Ortega. Salían los toros manseando, abantos... Los más optimistas se aferraban a esa máxima de que el toro de esta casa es muletero y acaba rompiendo en la muleta. Pero nada, no había manera. Solo uno de ellos acabó embistiendo con cierta clase y humillación, pero muy en el filo de la mansedumbre, aquerenciado en tablas. Y eso que la corrida estuvo bien presentada, torera por delante, pero rematada, con lustre y cuajo, para que luego se hable de la falta de remate de las ganaderías charras a principio de temporada.

No se esperaba ese petardo ganadero como tampoco se esperaba ese viento huracanado que deslució mucho el festejo. No condicionó en este caso el juego de los toros, que con aire o sin él, estuvieron exentos de casta, pero sí embruteció el ambiente. El enemigo número uno del torero hizo flamear los capotes y las muletas, y puso más anodina si cabe una tarde que por sí sola iba de capa caída.

La clase de Ortega

Frente a tanta vulgaridad, afloró como un halo de luz la elegancia y torería de Juan Ortega, que fue quien puso armonía y compás a tanto desorden. Lo veías caminarle a los toros y era un gustazo para los sentidos. El toreo andado. Una delicia sus inicios de faena, ora apoyado en tablas ora genuflexo... Poderoso a la vez que elegante.

Venía mentalizado y con ganas de que pasara algo, pues llevaba consigo el peso de ser el gran triunfador del año pasado. Esa predisposición se palpaba en él y no tanto en Talavante, torero transparente para lo bueno y malo. Pudo Ortega haber salido a hombros de no ser por la espada.

Frente a su primero, un toro con mucha clase, pero que adoleció de mayor empuje y transmisión, firmó tandas cortas, muy cadenciosas y sentidas. Aprovechó la buena condición del astado Ortega para dejar muletazos de mucha estética y temple, algunos extraordinarios. Las trincherillas, los cambios de mano, el de la firma... Toreo caro dentro de tanta bravura barata. Abrevió con el desfondado cuarto y el sexto, manso y desordenado en los primeros tercios, acabó sometido en su muleta, imponiendo el temple como medicina. Al animal le costó seguir la franela, pero el sevillano adornó con torería esa falta de entrega.

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Talavante pasó de puntillas. Pobre su actitud, incluso con el manso que se dejó en terrenos de tablas, con el que no llegó a exponer de verdad. Le plantó cara el extremeño donde quiso el toro y aprovechando los adentros y las querencias, le robó sobre todo algunos naturales que llevaron su sello. Pero aquello no rompió nunca, sin pasar la línea de lo políticamente correcto. Y además no lo mató bien. Al resto de su lote lo despachó pronto.