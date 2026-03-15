La ‘realeza’ se deja ver en la última corrida de la Feria de la Magdalena 2026
Clara Sánchez y Ana Colón, junto a sus respectivas cortes, presiden la corrida de Alejandro Talavante y Juan Ortega
El reclamo que suponen Alejandro Talavante y Juan Ortega ha conseguido que hubiera ambiente real, este domingo en la plaza de toros de Castelló, durante la última jornada de la Feria de la Magdalena 2026. Las reinas de las fiestas, Clara Sánchez y Ana Colón, han sido las principales figuras en las gradas del coso de la avenida Benito Pérez Galdós, en el que han estado acompañadas por sus respectivas cortes.
Las máximas representantes de los festejos fundacionales han descendido de sus coches oficiales frente a la puerta grande del recinto antes de atravesarla bajo la atenta mirada del resto de asistentes. En esta cita, los más pequeños no han dudado en pedir fotos con los dos diestros, Talavante y Ortega, a su llegada a la plaza antes de la corrida.
Han hecho acto de presencia también figuras notables del mundo político, como es el caso de la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Masó, o la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat. Tampoco ha faltado el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá.
Los hermanos Martínez
Entre los más madrugadores, ha aparecido el mediático Juan Miguel Martínez que, en esta jornada, ha asistido con su hermano Francisco Martínez, el exalcalde de la Vall d'Alba, en una tarde en la que también se ha visto a otros rostros conocidos de la sociedad castellonense, como es el artista Melchor Zapata.
En las gradas del coso castellonense ha contado con un apoyo especial el maestro Juan Ortega, ya que su padre ha disfrutado de su faena. En la previa, se le ha visto acompañado por unos amigos. Además, entre los aficionados provinciales, se ha podido ver a Javier Debón, el que fuera campeón de Europa de motociclismo de 125 CC, junto a Ruth Sánchez Calderón.
Los habituales
Como es habitual, ha estado entre los espectadores Juanvi Puchol, el presidente de la Federación Taurina de Castellón, que estuvo acompañado por aficionados taurinos de Betxí, así como por algunos familiares.
Ha habido familias enteras que han vivido en directo esta cita, caso de los Peña, donde Ángel, con 43 años de asistencia a la feria, ha estado acompañado por sus sobrinos Nando y Laura. El novillero Diego Ibáñez se ha acercado a la plaza con su padre Víctor Ibáñez.
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