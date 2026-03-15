Castelló ha despedido este domingo las fiestas de la Magdalena con un multitudinario Vítol! en la plaza Mayor que, organizado por la Junta de Festes y producido por La Fam, ha dicho adiós a la semana grande con un espectáculo a través de las diferentes generaciones de las fiestas personificadas en las figuras de los pregoneros 2026 en directo que han conducido el acto y han ido introduciendo los eventos más característicos de las festividades fundacionales con animación.

El Vítol! ‘pregona’ el fin de unas fiestas de la Magdalena 2026 multitudinarias / Toni Losas

El espectáculo de luz y música en directo y que ha finalizado con un espectacular castillo de fuegos que disparó Pirotecnia Peñarroja ha sido también proyectado en 360 en toda la plaza Mayor que ha combinado historia, tradición y nuevas tecnologías, abarrotada de público que ha presenciado también el acto previo al Vítol! y mientras discurría la traca final (de Reyes Martí) por el centro como ya es habitual cada año.

Búscate en las fotografías del desfile final de las fiestas de la Magdalena de Castelló / Kmy Ros

Ha sido durante el disparo de la traca cuando se ha realizado el apagado de las gaiatas de la Ciudad 2026 que ha estado acompañado por unas palabras de las reinas de las fiestas e imágenes de las fiestas con canciones tradicionales magdaleneras. Precisamente las máximas representantes festivas esperaban la finalización de la traca en el balcón del Ayuntamiento de Castelló junto a las damas de la ciudad y, una vez ha terminado, han pronunciado, con toda el alma, el tradicional ¡Magdalena! que ha sido contestado por los castellonenses con un sonoro Vítol! con el que han finalizado las fiestas y que ha dado paso al espectáculo de La Fam.

Desfile final

No obstante, los actos para concluir la semana grande han comenzado a las 20.30 horas con el desfile final hasta la plaza Mayor donde este año han puesto 250 vallas más para el cumplimiento del aforo y velar por la seguridad.

Kmy Ros

Un total de 955 participantes (un 10% más que el año pasado) de diferentes colectivos festeros y representantes de entes vinculados como la Germandat dels Cavallers de la Conquesta encabezada por Na Violant d’Hongria, Victoria Arcos Vicente, han bailado y saltado al ritmo de la música de las charangas, las bandas internacionales, la Colla de Dolçainers i Tabalaters y la Banda Municipal y las gaiatas lucieron también sus respectivos premios. Una vez han llegado al Ayuntamiento, las madrinas y presidentes de las 19 gaiatas, así como Na Violant y las reinas de las fiestas junto a las damas de la ciudad, han sido recibidas por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Fiestas, Noelia Selma, en la entrada del consistorio capitalino, junto a la Policía Local de gala. El momento más emotivo ha llegado tras el Vítol! y ya en el interior del palacio municipal donde la emoción de las jóvenes y niñas representantes ha dado paso a las lágrimas por el fin de las celebraciones. Finalmente, y como ya es tradicional, la reinas pronunciarán el último ¡Magdalena! a los pies del Fadrí y felicitarán, junto a la primera edila, a los responsables de los servicios públicos y de la seguridad por su magnífico trabajo durante los nueve días de las fiestas.

Gabriel Utiel

Las celebraciones fundacionales en 2027 serán del 27 de febrero al 7 de marzo.