Clara y Ana, reinas de las fiestas: «Gracias, Castellón»

El 24 de julio de 2025, a Clara Sanz Sobrino y Ana Colón Sastriques les comunicaron la maravillosa noticia de que habían sido elegidas reinas de las fiestas de Castelló de 2026. Los días 12 y 13 de septiembre recibieron la banda verde y a partir de ese día iniciaron juntas y con sus respectivas cortes de honor, el camino hacia las fiestas de la Magdalena. Hoy, casi ocho meses después, hacen balance de la semana grande que acaba de finalizar y que han disfrutado a tope. Dan las gracias a los castellonenses y a los visitantes por el gran apoyo que les han dado en todo momento.

«Si tuviera que calificar en una palabra las fiestas fundacionales sería la de emocionante, lo hemos pasado muy bien, con alegrías y con mucha ilusión pese a algunos imprevistos causados por la lluvia pero afortunadamente se ha podido hacer casi todo», afirma Clara Sanz en declaraciones al periódico Mediterráneo.

«Han sido fiestas emocionantes que hemos vivido con ilusión y hemos recibido el enorme cariño de la gente» Clara Sanz Sobrino — Reina de las fiestas de Castelló 2026

«No te haces la idea de lo querida que es la figura de la reina hasta que no lo vives en primera persona porque la gente nos da mucho cariño, también en los momentos más complicados como, por ejemplo, el primer sábado cuando íbamos hacia la mascletà, amenazada por la lluvia o en el Pregó», destaca Clara Sanz, emocionada y muy contenta por la respuesta de todo Castelló. La joven destaca, asimismo, el Pregó, que «fue muy bonito» pese a las precipitaciones, y el pregó infantil «porque los niños se acercaban a la tribuna».

Por su parte, Ana Colón asegura que han sido unas fiestas de la Magdalena «chulísimas que no voy a olvidar jamás y lo hemos pasado muy bien tanto con Clara como con las damas de la ciudad y todo el mundo». La reina infantil confía en que los castellonenses «hayan disfrutado de la semana grande con muchas ganas porque, además, siempre han estado a nuestro lado». «Muchas gracias a todos porque nos han hecho vivir una Magdalena estupenda», prosigue la representante festiva de los niños de la capital de la Plana.

«Nunca olvidaré estas fiestas y los castellonenses han estado a nuestro lado en todo momento» Ana Colón Sastriques — Reina infantil de las fiestas de Castelló 2026

Una niña que destaca, como lo más bonito de las celebraciones fundacionales, el pregó infantil, la Encesa y el piromusical con los drones.

Más actos

Ahora, tras una semana de locura y unos días de merecido descanso, las reinas de las fiestas de Castelló continuarán representando a la ciudad en València y Alicante, disfrutarán de la Semana Santa, las fiestas en honor a la Virgen del Lledó, Sant Joan, Sant Pere y Sant Cristòfol, entre otros actos del amplio calendario festivo castellonense. Y hasta que bien entrado el verano, otras dos castellonenses sean elegidas como reinas para el 2027.

Pero mientras llega esa fecha, Clara Sanz y Ana Colón seguirán sintiendo el cariño de los castellonenses que ya se lo han demostrado durante todo el año festivo y, en especial, en estos nueve días.