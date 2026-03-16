Los empresarios turísticos dan su visión sobre esta Magdalena: este es el perfil del visitante

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón y presidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, ha valorado sobre la Magdalena 2026 que “se han confirmado las excelentes perspectivas que teníamos. Buena ocupación hotelera, excelente afluencia a los locales de ocio y dinamismo de toda la economía provocado por la fiesta”.

"Son unas de las mejores fiestas del mercado turístico nacional"

Así, ha detallado que “se ha superado la cifra de 16,5 millones de euros de impacto del año anterior, pasando a los 18 millones”. “Resaltamos la absoluta consolidación de la Magdalena como dinamizador turístico y como pistoletazo de salida de la temporada turística. Destacamos también la excelente proyección que estas fiestas dan a la ciudad frente al mercado nacional. Vamos consolidando la fiesta entre las más importantes del mercado nacional”.

"Es puro estilo de vida propio y exportable"

Para concluir, Martí ha resaltado “la ausencia de conflictos, la seguridad ciudadana y el gran ambiente en la calle. La Magdalena es puro estilo de vida propio y muy exportable por atractivo”.

El fin de semana se roza el 98% de ocupación

De hecho, según el Ayuntamiento, la Magdalena ha registrado una media de ocupación turística del 85% durante la semana con picos el fin de semana del 98%. Las tourist info han atendido a 7.812 visitantes, sobre todo españoles (de más a menos, de la Comunitat, Cataluña, Madrid,…) y de extranjeros (de Francia, Alemania y Países Bajos).