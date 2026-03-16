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Encuesta: Vota tu mascletà favorita de esta Magdalena en Castelló

'Mediterráneo' sondea la opinión de los castellonenses y dará a conocer el resultado final de la elección de sus lectores

Mascletà.

Mascletà.

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Con la vista atrás y las fiestas de la Magdalena de Castelló ya concluidas, ¿cuál ha sido para ti la mejor mascletà? Mediterráneo quiere conocer la opinión de los castellonenses sobre cuál ha sido su espectáculo pirotécnico favorito en esta edición del 2026. Cuéntanos y vota:

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