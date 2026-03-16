El nuevo plan de Castelló para las gaiatas que revolucionará la Magdalena del 2027

Las fiestas de la Magdalena del 2026 en Castelló se han despedido por todo lo alto, con un balance satisfactorio. Pero ya hay nuevos planes para el 2027. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento se plantearía destinar una inversión económica extra para potenciar los monumentos de luz, un revulsivo que resuelva algunos puntos que ahora flaquean y que podrían mejorarse para su puesta en valor, realce y promoción.

¿En qué consistirían esos cambios ya de cara a la Magdalena del 2027? Lo primero, el diagnóstico. La munícipe ha expuesto dos puntos a mejorar:

El emplazamiento. La ubicación de la gaiata debe presidir el espacio donde se encuentre, sea una plaza, etc. su ubicación ha de ser preeminente. En este sentido, ha añadido, habría que buscar una solución también al hecho de que “las vallas de publicidad y las jaulas afean al monumento”. Comprensiva con la necesidad de que la publicidad es necesaria como ingresos para los colectivos, no obstante, es partidaria de encontrar una alternativa visual que no desmerezca a la gaiata de luz. Los grupos electrógenos. Sobre este elemento, Carrasco ha indicado que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar con el coste necesario para que los monumentos de las gaiatas lleven en la parte de abajo los grupos electrógenos, también por su impacto en los desfiles o a la hora de circular.

Anécdotas y cifras

Estas ideas han sido expuestas durante la comparecencia por el balance de la Magdalena 2026. Una edición que, tal y como han expuesto varios concejales del Ayuntamiento (Sergio Toledo, Antonio Ortolá y Noelia Selma) ha sido positiva en cuanto a participación pese a las lluvias y de récord en impacto económico (se estiman unos 18 millones de euros, como ya avanzó Mediterráneo, en base a los empresarios), en seguridad y convivencia (con ausencia de incidentes de gravedad, a falta de los datos de Policía Nacional) y en servicios (en cuanto a contar con el mayor dispositivo de limpieza y ubicación de inodoros).

Las inclemencias del tiempo, eso sí, entre precipitaciones y viento, motivaron ir tomando decisiones sobre la marcha y dejando para el anecdotario un pregón exprés, el aplazamiento de una mascletà (se baraja celebrarla el 8 de septiembre por el 775 aniversario) y la incertidumbre de otras dos (la del inicio y colofón de fiestas, que finalmente sí se desarrollaron).

Incidencias de seguridad, sanitarias y ruidos

Desde el consistorio se ha destacado el descenso de incidentes. Con todo, se han producido durante los nueve días de fiestas, del 7 al 15 de marzo, un total de 10 llamadas relaciones con detenciones: tres por Viogen (quebrantamiento de órdenes de alejamiento de hombres hacia mujeres), dos casos de violencia doméstica (uno de ellos entre una madre y una hija); cuatro por atentar contra la autoridad; y una por amenazas graves.

Sin agresiones sexistas ni positivos en las pulseras centinela