Encuesta: ¿Cuál es tu acto favorito de esta Magdalena 2026?

Cada castellonense vive la semana grande de la Magdalena de una manera distinta. Para unos, el momento más esperado es la Romeria de les Canyes, por su simbolismo y por todo lo que representa dentro de la historia, tradición e identidad de la ciudad. Para otros, la emoción llega con la Encesa de Gaiates, uno de los actos más singulares y emblemáticos del calendario festivo. También hay quienes no perdonan la mascletà, los desfiles, las verbenas, los conciertos o las propuestas gastronómicas que completan la programación. Y para ti, ¿cuál ha sido tu acto favorito en esta reciente Magdalena?

Participar es muy sencillo. Vota en la encuesta de Mediterráneo para decidir entre todos qué recuerdo resume mejor tu Magdalena. Cuál ha sido para ti ese acto que nunca falla, ese que marca una fecha en rojo en el calendario personal de cada festero y festera y que convierte la semana grande en una experiencia única.