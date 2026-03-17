El PSPV plantea crear un foro de debate ante la proliferación de mesones y barras en Magdalena en Castelló

El Grupo Municipal Socialista de Castellón ha hecho balance hoy de la Magdalena 2026, un día después del equipo de gobierno, y ha aprovechado para lanzar críticas en relación a la "falta de planificación" ante la previsión meteorológica, valorando alternativas con antelación como ellos sí hicieron cuando gobernaban y llovió en el año 2022. Asimismo, desde el PSPV-PSOE de Castelló, su portavoz, Patricia Puerta, planteó la necesidad de poner en marcha un foro de debate para “reflexionar sobre el modelo de fiestas de la Magdalena que queremos para la ciudad”. En su opinión, "la llamada Magdalena de Mesones y Carpas merece una reflexión seria, porque cada vez hay más barras, más ruido durante muchas horas del día y situaciones que deberían analizarse con más detalle, viendo los problemas de convivencia que generan con los vecinos y vecinas y la competencia desleal con la hostelería en determinadas zonas de la ciudad" donde hay más proliferación.

"No puede limitarse todo a un balance de gastos e ingresos"

Su propuesta es sentar "a todas las partes": vecinos, món de la festa, hostelería y grupos políticos, para decidir "el camino a seguir, porque unos festejos con los que rememoramos la fundación de nuestra ciudad no pueden limitarse solo a hacer balance de números e ingresos”.

Puerta ha realizado estas declaraciones en una comparecencia para realizar un balance de las fiestas, en la que ha estado acompañada por el portavoz adjunto, José Luis López, además de por la concejala Mary Carmen Ribera.

Agradecimientos al 'món de la festa'"

En su mensaje, también han lanzado un “reconocimiento claro y sincero a todas las personas que han trabajado sin descanso”, además de recordar el trabajo y dedicación de Jorge Martí, que falleció el lunes 9 de marzo de manera inesperada.

Este reconocimiento va dirigido a las personas que integran la Junta de Fiestas, “que dedican horas y horas de su tiempo libre durante todo el año para que Castelló pueda vivir la Magdalena”, y las 19 gaiatas, “pues son el corazón de la Magdalena y detrás de cada monumento, de cada desfile y de cada acto hay muchísimas personas trabajando durante meses para mantener viva nuestra tradición”.

Buena gestión de la limpieza

Sobre la gestión del gobierno municipal, la portavoz socialista no ha dudado en reconocer una cosa: “el esfuerzo” por mantener limpias las calles por parte de la plantilla responsable de ello. “Lo criticamos en las pasadas ediciones, donde la basura y la falta de mantenimiento fue palpable por la ciudadanía, pero parece que, al fin, tras las quejas vecinales y de la oposición, han reaccionado”.

“Decidiremos sobre la marcha”

Para la portavoz socialista, “si tuviéramos que resumir el inicio de esta Magdalena en tres frases, serían las que dijeron ellos mismos”: “Si llueve la dejaremos caer” (Vicent Sales); “Bailaremos sobre la lluvia” (Begoña Carrasco) y “Decidiremos sobre la marcha” (Noelia Selma). Y, “efectivamente, llovió, tuvimos que bailar bajo la lluvia y las decisiones se tomaron sobre la marcha”.

La lluvia, como ha recalcado la portavoz socialista, siempre complica la organización de un evento, “pero lo que sí se puede controlar es la planificación y la capacidad de tomar decisiones con responsabilidad, algo que sabemos bien porque en 2022 vivimos unas fiestas con mucha más lluvia y entonces recibimos críticas muy duras por parte de quienes hoy gobiernan”.

Por eso, “lo ocurrido durante el primer sábado de Magdalena fue un claro ejemplo de mala gestión”. Primero con el recorrido desde la plaza Mayor al recinto de la mascletà, “bajo una intensa lluvia, con la banda municipal empapada para que la alcaldesa bailase bajo la lluvia. ¿Han visto ustedes las publicaciones de algunos músicos, quejándose de no poder proteger sus instrumentos, de perder las partituras? Pero nada detiene a la señora alcaldesa”, ha subrayado la portavoz socialista.

Sobre el Pregó, “había alerta amarilla y la previsión estaba clara, pero obligaron a venir a la ciudad a decenas y decenas de participantes de toda la provincia... para nada. Y después se inventaron un ‘seudopregó’ que fue un fiasco, solo por la foto de la alcaldesa. Pero ya escucharon ayer a la señora Carrasco, orgullosa de hacer bailar a los castellonenses bajo la lluvia”, ha ironizado Puerta. Lo razonable, a su juicio, era también “trasladar determinados actos a espacios como el Palau de la Festa y no suspender directamente una jornada del Magdalena Circus sin ofrecer alternativa”.

Abordar la problemática con los carros

Durante la semana también ha habido problemas de organización en distintos actos, como la Tornà y el desfile de penitentes y gaiatas, que registraron parones y cortes debido a problemas con los carros, “algo que nos hace preguntarnos si existía una previsión suficiente de medios”. Puerta ha añadido en relación a los carros que saben que la solución puede no ser fácil pero se ha de abordar y ver qué se hace para no poner en riesgo la seguridad de sus ocupantes.

En materia de gestión, además, “hemos detectado un número muy elevado de contratos formalizados a última hora, incluso durante la misma semana de Magdalena, como el espectáculo de drones o de algunos castillos de fuegos artificiales”.

También se han producido “situaciones preocupantes”, como el hundimiento del escenario de la Nit Màgica, “tema del que ya hemos pedido explicaciones en el ayuntamiento”, o la falta de protocolos claros en algunos actos organizados por el gobierno municipal, como la formación de la Romeria o la Encesa.

Sin línea de bus nocturno entre semana

En movilidad, como denuncia el grupo socialista, “tampoco se entiende la decisión de limitar la línea nocturna de autobús N1 únicamente a los fines de semana y dejarla sin servicio entre semana”. Además, “hay que mencionar también el episodio de las llamadas pulseras antidrogas, sobre el que ya hemos visto declaraciones de la asociación ADONAT, poniendo en cuestión la información que se trasladó inicialmente pues no se dieron pulseras a todas las jóvenes que las solicitaban.

También se han visto situaciones “que no deberían producirse, como el uso partidista que ha realizado Vox con el reparto de pases al recinto de mascletaes. Con cada pase regalado, una pulsera de Vox de complemento para captar el voto. De vergüenza, pero a la alcaldesa parece que todo le da igual”, lamenta la portavoz socialista.

El PSOE ha criticado "el uso sin permiso del colegio Bisbe Climent el sábado pasado para un desfile, dejando el espacio en condiciones muy deficientes, con suciedad en el centro que ha generado el malestar de la comunidad educativa". Al respecto, desde el PP han señalado que "la brigada estaba lista para entrar a las 6.00 h pero no se facilitaron las llaves y entró a las 7.30 y en cuanto pudo se limpió y quedó todo en perfecto estado para la actividad lectiva".

Mocatriz y 'book' fotográfico

La Magdalena de 2026 ha sido, entre otras cosas, “un escenario perfecto para el postureo al que nos tiene acostumbrados la alcaldesa, que tendrá un magnífico álbum fotográfico de estas fiestas, porque en eso sí parecen haber trabajado intensamente. El problema aquí es “que Begoña Carrasco ha querido ser como Mocatriz -modelo, cantante y actriz- porque solo ella es la culpable de dejar esperando a miles de castellonenses con viento y frío el desfile del pasado sábado, que empezó con más de una hora de retraso porque tuvieron que aguardar a que la alcaldesa se vistiese para desfilar después de participar en la Ofrenda de Lledó. Como se suele decir, no se puede estar en misa y repicando”, ha subrayado Puerta.